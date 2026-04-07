Del centro a los barrios, Zaragoza entre zanjas: estas son las calles en obras que transformarán la ciudad

Estaba previsto y el calendario se mantiene. Zaragoza anda inmersa en un trajín de obras que siguen la estela de todas las reformas de calles acometidas en los últimos años pero que han visto como en este 2026 han alcanzado su culmen, puesto que afectan a alguna de las principales vías de la ciudad, como es el Coso y la avenida Valencia. Desde el equipo de Natalia Chueca informan de que los trabajos avanzan según la marcha prevista, aunque en algunos casos se han producido retrasos en los plazos de finalización de las remodelaciones, como ocurre con la plaza San Miguel, mientras que en otros se han conseguido salvar ya los momentos más críticos.

El ayuntamiento, por tanto, se muestra cauto pero al mismo tiempo satisfecho con el devenir de unas reformas integrales de las que el PP ha hecho su seña de identidad. Son decenas de millones los que se han invertido y los que se van a invertir, lo que va a permitir inaugurar antes de 2027 varias calles que van a renovar su imagen de principio a fin y que se suman a las que recientemente se han abierto, como es el segundo tramo de la avenida Navarra. Pero, como en todo, también hay una cara B, que son los vecinos y los comerciantes que soportan el ruido de las máquinas, lo que impacta de lleno en la facturación al final de cada jornada.

Por partes. En la plaza San Miguel estaba previsto que a finales de este mes de abril estuviera ya terminada la reforma para que las máquinas pudieran saltar a la zona del Coso. Los plazos se mantienen en cuanto a esto último, sin embargo, en la zona que afecta a la plaza, las máquinas todavía tendrán que trabajar durante unas cuantas semanas más, lo que ha acabado por agotar la paciencia de unos comerciantes que desde el principio han alertado al ayuntamiento de los perjuicios de las obras para sus negocios.

"Se está notando mucho. Mucho, mucho, mucho. La caída de las ventas es tremenda. Y los obreros no tienen la culpa, que les he visto trabajar el 5 de marzo y los sábados, pero la realidad es que las cuentas no salen", explica Gloria, dependienta de Pollos San Miguel, un comercio situado en la acera norte de la plaza. "Ten en cuenta que aquí mucha gente venía en bus desde otros barrios a comprar los pollos o llevarse sus pedidos o venían en coche, paraban un segundo y se lo llevaban. Ahora hemos perdido todo eso. Yo misma me acuerdo que cuando fueron las obras de la calle San Miguel no pasé ni una vez. Lo evitaba. Pues la gente aquí hace lo mismo", lamenta.

Al otro lado de la plaza está la tienda ArteRoma Enmarcadores, que además de lamentar la disminución de las ventas -"se ha notado muchísimo desde el primer día", asegura- carga contra el ayuntamiento por no haber puesto en marcha mecanismos reales de ayuda a los comercios que tienen que convivir con las obras. "Lo anuncian a bombo y platillo y luego no hacen nada. Lo único que consiguen es cabrear al personal", lamenta Carmen Lapuente.

Las ayudas

Entre las medidas anunciadas por el Gobierno municipal está la concesión de una ayuda mensual de 400 euros para los comercios que puedan demostrar un descenso en la facturación durante los meses en los que duran las obras en sus calles. Además también existen bonificaciones para el IBI y el Impuesto de Actividades Económicas y el consistorio anunció campañas del programa 'Volveremos específicas para las zonas afectadas por reformas. De todas estas, Lapuente todavía no se ha podido acoger "a ninguna" de las ayudas avanzadas por el ayuntamiento.

"Las obras comenzaron en octubre. Sin embargo, no puedo pedir la ayuda por el último trimestre del año pasado. Solo a partir del primer trimestre de este año y no será hasta junio cuando salga la convocatoria para pagarme en septiembre una cantidad que encima no me resuelve nada. No da ni para pagar la cuota de autónomos", lamenta. Sobre las bonificaciones fiscales, esta comerciante explica que el propietario de su local siempre le ha descontado lo equivalente al recibo del IBI, por lo que no hay nada que rebajar ahora y que el IAE solo lo pagan los autónomos y empresas que facturan más de un millón de euros al año, que no es su caso. "Y el Volveremos lo seguimos esperando. Lo necesitamos ahora, que es cuando nos va mal, no el año que viene", añade.

Estado de las obras en la avenida Valencia. / JAVIER RIO

Fuentes del área de Economía explican con respecto a esta popular campaña de descuentos e incentivos al consumo que nunca se ha descartado pero que los presupuestos se aprobaron hace un mes y que, además, se está pendiente de lo que ocurra con el Gobierno de Aragón, que sigue en funciones y que también pone dinero para el 'Volveremos'. Con respecto a las ayudas, el ayuntamiento solo dispone de los datos del primer trimestre del año pasado: se otorgaron un total de 37.200 euros a las 31 solicitudes aprobadas, de las cuales doce eran comercios de Conde Aranda, 13 de César Augusto y seis de la avenida Navarra.

Pero mientras el descontento no se apaga, las máquinas siguen a lo suyo y es que la mejor ayuda que podrían dar a estos comercios es que las obras "acaben cuanto antes". Las máquinas se encuentran ya trabajando en la conexión entre el Coso y la calle Espartero y en San Miguel ya se ha dibujado con losas de granito el bordillo que separará la calzada de las aceras, lo que permite comenzar a imaginarse, aunque con mucho esfuerzo todavía, cómo será la futura plaza, una plaza en la que comienzan a surgir locales con el cartel de 'Se alquila'. Es el caso de la zapatería infantil Goxua y de una agencia inmobiliaria. Además, bares como el Caballo Blanco llevan tiempo cerrados.

En la avenida Valencia las obras comenzaron algo más tarde, en enero, por lo que la paciencia de vecinos y comerciantes parece que resiste mejor. Se trata esta de una reforma compleja puesto que supone cortar al tráfico, durante un año, la que era la principal conexión entre el centro y Delicias, así como el acceso al Clínico Lozano Blesa. Y también porque está junto al triángulo del Portillo, una reurbanización faraónica que se está acometiendo al mismo tiempo y después de 20 años de espera. Sin embargo, a pesar de estos inconvenientes, las afecciones al tráfico han sido apenas notables, lo cual demuestra, afirman fuentes del Gobierno municipal, que el plan de movilidad y las fases en las que se dividió la reforma estaban bien planteadas.

Estado de las obras en el Portillo. / JAVIER RIO

Aquí, tras algo menos de cuatro meses de obras, el cronograma apenas se ha desviado. En estos momentos hay un retraso acumulado de dos semanas conforme al calendario planteado de inicio, lo que en una reforma de un año de duración apenas es tiempo. En estos momentos se ha superado ya uno de los momentos críticos de la obra, que era salvar el nudo de conexiones situado en la unión de la avenida Valencia con Goya. En las próximas semanas, tal y como estaba previsto, se procederá a cortar el tráfico durante dos meses del cruce con Tomás Bretón y García Sánchez, lo que obligará a desviar las rutas del Ci3 y el 22.

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A estas reformas hay que sumar la del Portillo, donde las obras se hacen patentes sobre todo en Escoriaza y Fabro, donde se ha levantado el asfalto. En otros puntos de la ciudad están en obras las calles Oeste, Ibón de Astún, Matadero y Utrillas, que concluirán en los próximos meses. Mucho antes habrán comenzado ya los trabajos para reformar integralmente Pedro Cerbuna, en el distrito Universidad, donde las máquinas entrarán próximamente. En Doctor Iranzo, Las Fuentes, habrá que esperar, sin embargo a que pase el verano.