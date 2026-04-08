'Cazado' en Zaragoza un conductor circulando a 90 kilómetros por hora en una zona de 20: "A 20 no van ni las bicis"

La Policía Local de Zaragoza sale a las calles de la capital aragonesa para vigilar e intentar que todos los ciudadanos cumplan las reglas seguridad vial. Para poder lograrlo, en muchas ocasiones, los agentes colocan un radar de velocidad en la vía pública para "cazar" a aquellos conductores que no respetan la velocidad establecida. Esto le ha pasado a un joven zaragozano que decidió saltarse la ley al volante.

Las prisas nunca suelen ser buenas compañeras a la hora de montarnos en nuestro coche para salir a la calle. A pesar de conocer la ley sobre los límites de la velocidad, muchos conductores deciden saltarse la ley y circular más rápido de lo permitido por algunas calles donde conocen la localización de los radares fijos. La sorpresa viene cuando las fuerzas del orden colocan un radar fijo para "cazar" a los infractores.

La temeridad de un joven en el barrio Oliver

Un joven de 19 años se enfrenta a grandes consecuencias legales tras ser interceptado este domingo en un control de velocidad en la capital aragonesa. El infractor se quedó a poco de quintuplicar la velocidad permitida, en una vía de tan solo un carril.

Un radar móvil de la Policía Local 'cazó' a este joven que circulaba a 89 km/h por las calles del barrio Oliver. Los hechos tuvieron lugar este pasado domingo en la calle Pedro Porter, que está limitada a 20 kilómetros por hora, justo cuando atravesaba un paso de cebra. El conductor fue pillado por un radar móvil que los agantes policiales de la capital aragonesa colocaron en esta vía del conocido barrio zaragozano del Oliver.

El infractor fue detenido por un presunto delito contra la Seguridad Vial por superar la velocidad máxima penalmente establecida por las autoridades. La publicación, compartida por la cuenta de X de la Policía Local de Zaragoza, ha generado algún que otro comentario alegando que "por esa calle no circulan a 20 km/h ni las bicis".

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Desde las fuerzas de seguridad se insiste en que respetar los límites de velocidad salva vidas, especialmente en tramos urbanos como son todos los accesos a Zaragoza, donde pueden confluir peatones, ciclistas y otros vehículos. Este tipo de conductas temerarias ponen en peligro tanto al infractor como al resto de usuarios de la vía.