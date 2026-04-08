Chueca exige atención para las personas con protección internacional y el Gobierno le responde que deje la "política de titular"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha pedido al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, que se haga cargo de los 61 inmigrantes con derecho a protección internacional, que están en el albergue municipal, para así disponer de esas plazas para otras personas, algunas de ellas que viven en el entorno del Parque Bruil. La petición no es nueva y la respuesta del Gobierno de España tampoco porque, una vez más, insta a la regidora a que, antes de exigir, informe y converse y deje a un lado la "política de titulares".

Chueca ha contado que a finales del pasado mes marzo el Gobierno de España tenía 1.629 plazas disponibles para acoger a personas que tienen derecho a protección internacional, pero "solamente tenía ocupadas 1.373 hace apenas unas semanas" por lo que hay 256 plazas sin utilizar, mientras hay personas que duermen en la calle, como las cerca de 30 que se han asentado en el Parque Bruil.

"Si el Gobierno de España cumpliese con su competencia, cogiese a esas 61 personas y las llevase a las 256 plazas que tiene libres, directamente no habría 30 personas durmiendo en el entorno del Parque Bruil", ha sintetizado. La alcaldesa ha explicado que el Ayuntamiento de Zaragoza ha incrementado las plazas, tanto del albergue, con la apertura de 55 nuevas plazas, como de El Refugio con otras 25.

Procedencia

"El Gobierno de España tiene que acoger a personas a través de los programas de protección internacional, que son su competencia, y tiene 256 plazas libres sin usar, mientras tanto nosotros de las 211 plazas totales que tenemos en el albergue, 61 están ocupadas por personas que tienen derecho a protección internacional".

En concreto 14 son de Burkina Faso y 47 de Mali y todas ellas tienen derecho a protección internacional por parte del Gobierno de España, que "no está dando solución a estas personas".

Si estos 61 inmigrantes pudiesen estar dentro de las plazas que les corresponde "no habría ningún problema" por lo que Chueca ha instado al delegado del Gobierno en España a que "haga su trabajo y deje de generar problemas a los vecinos del entorno del Parque Bruil".

A su parecer, este es el problema que continuamente se produce en Zaragoza y en todas las ciudades de España, porque el "Gobierno de Pedro Sánchez no está gestionando sus competencias y encima está generando un efecto llamada a través del anuncio de la regularización de inmigración sin haber dejado claras cuales son las formas de actuar".

Desde la Delegación del Gobierno en Aragón aseguran que el consistorio "no ha facilitado ninguna información a la Delegación sobre las personas a las que se refiere, por lo que no es posible saber si tienen ese derecho". Consideran que, una vez más, "nos encontramos una política de titulares y de falta de respuesta de Natalia Chueca a los problemas de la ciudad que gobierna".

Subrayan que no hay casos identificados sin atender, al menos que conozcan, por lo que le instan a que, "el grave problema social que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza, mostraran el mismo empeño en dotar de recursos, informar al resto de instituciones y buscar vías de solución que a poner el ventilador para desviar la responsabilidad de sus problemas". Desde la Delegación del Gobierno en Aragón ha instado también a Chueca a que decida "cuáles son sus prioridades".

Policía Local de Zaragoza

Sobre la nueva Comisaría de Policía Local anunciada en este entorno del Parque Bruil, la alcaldesa ha informado de que trabajan en ello y que la previsión es que esté operativa a finales de este año.

"Desde que decimos que vamos a hacer una cosa no lo podemos hacer a la semana siguiente, tienen que pedir también esa misma diligencia, capacidad de ejecución, de acción y de gobierno a otras instituciones, porque todo no puede recaer sobre la institución local, que es la más débil que tenemos ahora mismo, y somos la que más estamos trabajando y la que más problemas estamos solucionando", ha comentado.

En cuanto a la posibilidad de cerrar por las noches el Parque Bruil cuando se reabra después de su regeneración, Chueca ha respondido que se barajan todas las opciones y que la prioridad es que los vecinos del entorno del Parque Bruil "puedan vivir tranquilos, cómodos y seguros".

Al respecto, ha recordado que desde el Gobierno de la ciudad están en contacto permanente con estos vecinos "atendiendo todas las peticiones que son razonables y buenas para la ciudad".