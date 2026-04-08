La DPZ aprueba la licitación de cinco de las nueve carreteras que se arreglarán este año

El Pleno de la Diputación de Zaragoza (DPZ) ha aprobado este miércoles por unanimidad la licitación de cinco de las nueve carreteras provinciales que se van a empezar a acondicionar este año dentro del programa de actuaciones 2024-2031, que tienen un presupuesto total de casi 11 millones de euros.

En concreto, se trata de las carreteras ZP-2201 de Monegrillo a Osera, la ZP-3301 de Villar de los Navarros al límite con la provincia de Teruel, la ZP-4502 de Torrehermosa a Santa María de Huerta, la ZP-4311 de Oseja a Calcena y la ZP-3303 de Lechón a Anento, todas ellas decididas por los técnicos.

Antes de verano, la DPZ aprobará la licitación de las otras cuatro previstas para este año. Además, ya están en marcha las obras del programa de refuerzo de firmes y ensanchamiento de calzadas, que en 2026 llegarán a 12 vías provinciales más con un presupuesto de casi 7 millones de euros.

Las cinco carreteras

El acondicionamiento de la ZP-2201 de Monegrillo a Osera cuenta con un presupuesto de licitación de 2,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses. Los trabajos se van a realizar a lo largo de un tramo de 10 kilómetros y van a consistir en la mejora del trazado, la ampliación de la calzada hasta los 7 metros de anchura, la dotación de un firme que permita la circulación de vehículos sin limitación de peso, la construcción de obras para el drenaje transversal y en dotar a la vía de la señalización adecuada.

Las obras de la ZP-3301 de Villar de los Navarros al límite provincial con Teruel cuenta con un presupuesto de licitación de más de 770.000 euros y un plazo de ejecución de 12 meses. Las obras se van a realizar en el tramo comprendido entre el punto kilométrico 0,000 y el 1,490 y consistirán en la ampliación de la calzada hasta los 7 metros, obras de drenaje y cimentación.

El acondicionamiento de la ZP-4502 de Torrehermosa a Santa María de Huerta cuenta con un presupuesto de licitación de 1,3 millon de euros. Las obras comenzarán en el punto kilométrico 0,15, que conecta con el ramal de la rotonda de la CV-937 y continuarán hasta el límite con la provincia de Soria.

Los trabajos consistirán en la mejora del trazado, la ampliación de la calzada hasta los 7 metros de anchura, la dotación de un firme que permita la circulación de vehículos sin limitación de peso, la construcción de obras para el drenaje universal y en dotar a la vía de señalización adecuada.

En cuanto a la ZP-4311, de Oseja a Calcena, cuenta con un presupuesto de licitación de 4,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 'x' meses. Los trabajos se llevarán a cabo en el primer tramo de carretera, hasta el kilómetro 10,460.

Se va a realizar el refuerzo de firme y ejecución de cuneta rebasable, adecuando las obras de drenaje existente y acondicionando algunas explanadas contiguas a la vía para permitir el estacionamiento de vehículos ya que, por lo escarpado de sus laderas rocosas, es una zona de gran afluencia de escaladores. También se va a ampliar una estructura que permite el cruce sobre el barranco de Calcena, mejorando la entrada y salida y la visibilidad.

Por último, el acondicionamiento de la ZP-3303 de Lechón a Anento cuenta con un presupuesto de licitación de 1,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses.

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Las obras van a consistir en la mejora del trazado a lo largo de sus 5,5 kilómetros, así como en realizar una nueva intersección con la carretera A-2510 y una pequeña variante de 200 metros para evitar el núcleo urbano de Lechón y la calzada se ampliará hasta los 8 metros de anchura.