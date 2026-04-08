Ferias, congresos y finales: las grandes citas deportivas y económicas desbordan las reservas en Zaragoza

Tras la Semana Santa, Zaragoza se prepara para vivir unas jornadas de lleno total en la hostelería. Del 14 al 19 de abril, la capital aragonesa se convertirá en un escaparate global al concentrar tres eventos de primer nivel que atraerán a miles de visitantes, profesionales y aficionados de tres sectores diferentes: el deporte, la tecnología y la industria. Así, en plataformas de reservas hoteleras como Booking ya informan de que un 98% de los alojamientos de la plataforma no disponibles para esas fechas

El pistoletazo de salida lo dará The Wave, que se celebrará del 14 al 16 de abril en el Palacio de Congresos. Este congreso tecnológico se ha consolidado como un referente para la transformación digital en España con la llegada de ponentes de todo el mundo. Durante tres jornadas, expertos nacionales e internacionales debatirán sobre inteligencia artificial, ciberseguridad y economía del dato, posicionando a la ciudad como un nodo de innovación clave en el valle del Ebro.

Casi en paralelo, los aficionados al deporte tendrán su cita con la celebración de la Final Six de la EuroLeague Women, del 15 al 19 de abril. El pabellón Príncipe Felipe será la sede donde los mejores equipos de baloncesto femenino del continente lucharán por la corona europea. Con el Casademont Zaragoza como anfitrión y aspirante, se espera la llegada de aficionados de cada uno de los conjuntos enfrentados en un evento que previsiblemente proyectará la imagen de la ciudad a millones de espectadores en todo el mundo.

Por si fuera poco, la actividad industrial también tendrá su epicentro en la capital aragonesa con la celebración del prestigioso salón Internacional de Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería (Smopyc) del 15 al 18 de abril. La Feria de Zaragoza albergará esta cita imprescindible para el sector, donde la sostenibilidad y la maquinaria de última generación serán las grandes protagonistas, reafirmando la capacidad logística de la región.

Con esta confluencia de citas internacionales, la capital aragonesa espera un lleno total en los alojamientos de todos los niveles en la ciudad. Un efecto que genera un impacto económico de 422 millones de euros si se tienen en cuenta todos las convocatorias que realiza la Feria de Zaragoza a lo largo de un año. Y que, en los últimos tres meses, solo con los congresos médicos celebrados en el Palacio de Congresos ya ha supuesto 1,4 millones de euros en la ciudad gracias a la visita de 2.400 personas "que se alojan, compran, piden taxis y disfrutan de Zaragoza", según indica la directora general adjunta de Feria De Zaragoza, Ana Hernández.

Desde la entidad destacan que se colabora de forma estrecha con Horeca para garantizar una relación de calidad y la satisfacción de los visitantes, pues tanto el Palacio de Congresos como la Feria de Zaragoza son las dos entidades que "más población flotante" aportan a la capital aragonesa. Además, debido al contenido de las actividades que organizan esta suele tener un alto nivel adquisitivo que se nota en los hoteles y los restaurantes que reservan.

Expositores

De cara a la próxima semana, Hernández recuerda que solo para Smopyc se cuenta con la presencia de 500 expositores que suelen movilizar a tres o cuatro personas por firma, esto sin contar con el empleo añadido que implica el proceso de montaje, desmontaje y transporte de todos los elementos que implican cada una de las ferias. "Es importante que todas las personas que trabajan tengan un buen alojamiento y se encuentren un buen servicio en la ciudad", señalan.

También está previsto que tenga un impacto directo en la ciudad la celebración de la fase final de la Euroliga de baloncesto femenino, con todos los abonos vendidos. De estos 1.100 corresponden a seguidores del equipo francés. También se espera bastante afluencia de aficionados de Gerona y de Turquía e Italia.

De hecho, desde el Ayuntamiento de Zaragoza han detallado que este año la inversión de 1,5 millones de euros en deporte se ha multiplicado por 4,5 y, de un 1,5 millones invertidos en eventos, logrando un impacto de más de 70 millones.

Más allá de los hoteles y apartamentos turísticos, la llegada de visitantes también es un revulsivo para los bares, cafeterías y otros negocios de hostelería. Así lo indica el gerente de la asociación de Cafés y Bares de Zaragoza, Luis Femia. "La actividad este mes de abril es muy elevada, se nota que existen actividades añadidas, sean impulsadas por el ayuntamiento, el Gobierno de Aragón o instituciones privadas, algo que es bueno para el consumo", reconoce.

Con todo, la asociación señala que el elevado número de visitantes asociados a congresos y grandes eventos sigue un patrón de consumo similar al del turismo de la Semana Santa: esto es, el gasto es espontáneo y no se traduce en grandes reservas en los restaurantes. "Estamos viendo un gran dinamismo económico que se ve confirmado por el buen tiempo, algo que se ha notado esta Semana Santa en la que se han logrado cifras de facturación como las del año pasado", refleja.