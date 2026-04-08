La Plaza del Pilar se transformará en un espacio de deporte y juego con el tour Kinder Joy of Moving Experience

Zaragoza será el primer lugar que visitará el tour de Kinder Joy of Moving Experience, iniciativa que ha favorecido el movimiento y la actividad física entre más de 8.751 niñas y niños en España.

La Plaza del Pilar se convertirá en un lugar dedicado al deporte, la actividad física y movimiento, pero sobre todo de diversión. De esta manera, será un espacio que invita a las familias a una manera de hacer actividades de ocio saludable, al aire libre, inclusiva y que no promueva la competición.

El corazón de la capital aragonesa se transformará por completo durante varios días y habrá espacios como canchas de baloncesto 3x3, campo de fútbol, áreas de voleibol y bádminton, entre otras zonas de juegos y baile.

Un enfoque basado en la ciencia del juego

Esta ocasión se consagra como la sexta edición que se hace este tour en España, dada la preocupación ante la predominancia del ocio digital. Según el Estudio Aladino de 2023 el 44,4% de los niños pasa más de 3 horas frente a pantallas el fin de semana y un 26,9% de los escolares es puramente sedentario.

Por este motivo, esta iniciativa internacional, que se creó en 2005, brinda a familias, niños y profesores unas instalaciones totalmente gratuitas con actividades como bailes, deportes de equipo y juegos. Todas actividades están basadas en un método llamado Joy of moving, que consiste en, de una forma lúdica activar el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de menores y que fue reconocida en 2020 por la asociación HEPAS (Healthy and Physically Active Schools in Europe) como una de las mejores propuestas para promover un futuro saludable.

Así se vivió esta jornada novedosa en la plaza del Pilar / KINDER

Agenda en Zaragoza

Este tour ofrecerá tres jornadas en las que se podrá disfrutar del movimiento con monitores especializados que acompañarán a niños y familias en una experiencia participativa y para todas las edades.

Viernes 17 de abril : Jornada dedicada a centros educativos y entidades deportivas (con inscripción previa). Horario: 9:30 a 14:00 h y 16:30 a 20:00 h. La inscripción del ayuntamiento para centros ya está disponible en: Kinder Joy of moving Experience.

: Jornada dedicada a centros educativos y entidades deportivas (con inscripción previa). Horario: 9:30 a 14:00 h y 16:30 a 20:00 h. La inscripción del ayuntamiento para centros ya está disponible en: Kinder Joy of moving Experience. Sábado 18 y domingo 19 de abril: Acceso libre para todo el público hasta completar aforo. Horario: 10:00 a 14:00 h y 16:00 a 20:00 h. Toda la información para participar ya está disponible haciendo click aquí.

"Estamos encantados de inaugurar nuestro tour 2026 en un escenario tan icónico como la Plaza del Pilar. Zaragoza siempre ha demostrado un firme compromiso con el deporte y la promoción de hábitos activos, y no se nos ocurre mejor lugar para empezar esta nueva edición. Nuestro objetivo es que los niños zaragozanos descubran que el juego activo es la mejor forma de diversión, compartiendo con sus familias una metodología educativa reconocida a nivel europeo", explica Franco Martino, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Ferrero Ibérica.

Día del Deporte en la calle de Zaragoza / Jaime Galindo. / EPA

¿Qué es el Kinder Joy of moving Experience?

En 2005 empezó como una apuesta por el deporte base, pero con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo en referente de la colaboración institucional por las de Kinder Joy of moving Experience.

A nivel España, estas actividades han conseguido reunir a más de 13.400 participantes, después de haber visitado ciudades como Teruel, Castellón o Almería, además de haber conseguido una gran audiencia mediática de 12,8 millones después de haber llevado a cabo 5 ediciones.

Noticias relacionadas

Acto el año pasado / KINDER

Esto ha logrado poder reforzar el compromiso global del programa Kinder Joy of moving, el proyecto de responsabilidad corporativa del Grupo Ferrero, en el que han participado 34 países. Este proyecto reúne al año a 3,7 millones de niñas y niños a nivel mundial, fomentando un futuro en el que primen las actividades saludables de una manera internacional.