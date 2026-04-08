El Parque de Atracciones manda al erte a su plantilla y no abrirá al público esta primavera

El Parque de Atracciones de Zaragoza no abrirá sus puertas al público esta primavera. Al menos eso es lo que se deduce de las intenciones comunicadas este miércoles por la empresa gestora a los representantes de los trabajadores. La dirección capitaneada por la familia Morte y los sindicatos se han reunido en la última sesión del periodo de consultas ante la presentación de un erte que afectaría al total de la plantilla, 81 personas. Y a pesar de que no se ha producido un acuerdo, la compañía seguirá adelante con el expediente de regulación temporal del empleo, lo que imposibilita el funcionamiento del recinto.

Desde CCOO han informado tras esa reunión que todavía quedan muchas respuestas por dar por parte de la empresa pero que una de las cuestiones que les han confirmado es su intención de poder cumplir con los compromisos adquiridos y las comuniones contratadas. Para esto sacarán a gente del erte para poder atender esas celebraciones, pero serían días puntuales y concretos. Eso sí, no han especificado todavía ni qué días ni cuánta gente podría salir del erte durante esas jornadas para atender las celebraciones previstas.

Esto va a implicar que Parque de Atracciones de Zaragoza (PAZ), la empresa de los Morte que ha gestionado el recinto desde su apertura, no vaya a cumplir con la orden de continuidad emitida por el ayuntamiento para que siguieran gestionando las instalaciones hasta la firma del traspaso de la concesión a la empresa Moncayo Leisure, de la que los Morte también forman parte.

Los problemas financieros

El problema es que esa sociedad, una UTE conformada por los Morte al 20% y Fenix Entertainment, no llegó a firmar el traspaso de la concesión por problemas entre las partes ya que los primeros se han declarado en preconcurso de acreedores y pasan por una muy delicada situación financiera, algo que los segundos aseguran que no sabían. Así con todo, el ayuntamiento emitió una orden de continuidad para que PAZ abriera este año hasta que el que viene entraran ya los nuevos gestores. Pero no van a poder cumplir.

Según hizo público este pasado martes la alcaldesa, Natalia Chueca, esa orden de continuidad obligaría a abrir el recinto de manera ordinaria, es decir, con los horarios y días con los que el parque lleva funcionando todos estos años pasados. Existía la posibilidad, admitió la regidora, de que esto no pasara y de que el recinto solo abriera para los compromisos adquiridos con las comuniones y celebraciones de esta primavera. En ese caso, el consistorio estudiaría la situación y Chueca avanzó también que "seguramente" habría sanciones. No obstante, este diario ya informó de que en caso de apertura al público, nunca sería con el 100% de las atracciones en funcionamiento. Y la regidora apuntó otra cuestión: tendría que hacerse siempre en condiciones de seguridad.

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Ese extremo se confirma con la presentación del erte, que tendrá una duración de más de cien días, sin saber los sindicatos si la empresa tiene intención de abrir pasado ese plazo. Este jueves la representación legal de los trabajadores se reunirá en asamblea con la plantilla y el viernes comunicarán su decisión. Desde CCOO advierten ya de la posibilidad de convocar movilizaciones y protestas contra el erte.