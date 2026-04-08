El restaurante favorito de Aday Mara: un clásico de la gastronomía de Zaragoza especialista en un plato tradicional.

Continúa la resaca por la histórica victoria de Aday Mara en la NCAA, la liga universitaria de baloncesto de Estados Unidos. El joven zaragozano, de 21 años recién cumplidos, ha hecho historia al conquistar la final de una competición de enorme prestigio en el país y considerada, además, la gran antesala de la NBA.

Mara ya ha inscrito su nombre en la historia del baloncesto español y se ha convertido también en un referente para todo el deporte aragonés. Y es precisamente en Aragón y en Zaragoza donde tiene sus raíces, como el pueblo de su padre, Barrachina, en la provincia de Teruel, o los rincones de la capital aragonesa que lo han visto crecer.

Desde el club donde dio sus primeros botes sobre la pista, el Basket Lupus del barrio la Jota, o los lugares que frecuentaba en sus ratos de ocio, el pívot ha dejado huella en la ciudad. En sus últimos tiempos en Zaragoza, el joven ya era conocido, y sus paseos por la calle o visitas a culquier establecimiento se convertían con frecuencia en un acontecimiento.

Aday Mara, siendo de primer año, en un salto inicial contra un adversario del CN Helios. / Servicio especial

El mensaje de apoyo a Aday Mara

Es el caso de un restaurante del centro de Zaragoza que no dudó en enviar un mensaje de apoyo al pívot de los Michigan Wolverines antes de su crucial partido contra los UConn Huskies. "Aday, desde La Migueria te deseamos una gran Final Four… ¡eres muy grande!", compartieron los propietarios de este establecimiento de hostelería zaragozano, especializado en uno de los platos más representativos de la gastronomía aragonesa tradicional.

Con más de 30 años de trayectoria, La Miguería es un restaurante tradicional situado en pleno corazón de la capital aragonesa. Abierto en 1995, comenzó su andadura en El Tubo, la zona de tapeo por excelencia de Zaragoza, antes de trasladarse a su actual ubicación en la plaza Sas, número 6.

La Miguería es un restaurante tradicional situado en pleno corazón de la capital aragonesa. / LAURA TRIVES

Qué comer en La Miguería, un clásico del centro de Zaragoza

Con las migas como gran plato estrella, el restaurante ofrece hasta 30 variedades distintas: desde las más tradicionales, con huevo, uva, longaniza, chistorra o morcilla, hasta propuestas más innovadoras, como las de pulpo, verduras, bacalao, quesos o incluso chocolate y naranja.

Además de su especialidad, La Miguería dispone en su carta con tostadas, revueltos, carnes, alcachofas naturales y postres caseros. Entre las propuestas de temporada destaca, por ejemplo, un revuelto de borrajas y langostinos.

Todo ello acompañado de vinos aragoneses de las cuatro denominaciones de origen de la comunidad: Somontano, Borja, Calatayud y Cariñena. Una suculenta propuesta que ya han degustado numerosas personalidades y deportistas, entre ellos Aday Mara.