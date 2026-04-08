Una semana con precios disparados: los congresos y la final femenina de baloncesto casi triplican el precio de hoteles y apartamentos en Zaragoza

Alojarse en Zaragoza la próxima semana será complicado por dos motivos. La ciudad, por un lado, presenta un nivel de ocupación altísimo, rozando el lleno técnico en los hoteles más céntricos y mejor comunicados. Y por el otro los precios se han disparado, con reservas para cuatro días que pueden costar más del doble de lo habitual en negocios de cualquier nivel. La confluencia del congreso tecnológico The Wave, la Final Six de la EuroLeague Women y el salón Internacional de Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería han sentado las bases para un inicio de la primavera excepcional en términos hosteleros.

Según las páginas de reservas en internet para la próxima semana del 13 al 19 de abril la disponibilidad de alojamiento de última hora es muy limitada. Muchos de los hoteles principales de la ciudad ya no muestran tarifas estándar en las plataformas de reserva o han colgado el cartel de "completo" para estancias de varios días.

De hecho, al buscar esta semana una habitación para las fechas de Smopyc y The Wave en gran parte de los resultados figura el mensaje "Solo queda 1 habitación en nuestro sitio". También se da la circunstancia de que los precios por persona y noche superen los 200 euros en hoteles que habitualmente cuestan la mitad. Igualmente existen casos de subidas más escandalosas: en el caso de una reserva para dos personas durante cuatro noches en un establecimiento de cuatro estrellas del centro de la ciudad muestra un precio de 2.400 euros cuando ese mismo periodo a partir del 22 de abril únicamente supondría 560 euros.

Los precios más contenidos están en las afueras y en los polígonos industriales, una alternativa válida para muchos de los viajeros de negocio que acuden a estos eventos. "Durante los periodos de más actividad es normal que suban los precios, pero siempre tratamos de que lo hagan de forma ordenada", explica la directora general adjunta de Feria De Zaragoza, Ana Hernández. Por este motivo trabajan de forma conjunta con la federación de Empresarios de Hostelería de Zaragoza para evitar abusos. Una alianza que pretenden mejorar de cara a los próximos meses ofreciendo en su propia página web los establecimientos que garantizan una buena relación calidad precio a la hora de organizar las visitas. Por el momento destacan que ofrecen atención personalizada para aquellas firmas que así lo soliciten.

Desde la Feria de Zaragoza recuerdan que los eventos internacionales que organizan pueden atraer a visitantes de hasta 32 países diferentes que requieren alojamientos de diverso tipo, pues entre los asistentes figuran tanto los directivos de las firmas que exponen como los trabajadores que acuden al recinto varias semanas antes para poner en marcha los diferentes espacios de muestra. "La ciudadanía no suele ser consciente de la importancia de las ferias profesionales más allá de la Fima por ser la que está más inscrita en el subconsciente colectivo", señalan.

Esta variedad a la hora de buscar lugares en los que pasar la noche queda reflejada en el camping de Zaragoza. Con una amplia oferta en la que destacan los bungalows, el director Unai Mensuro explica que aunque la próxima semana las reservas todavía no están al 100% esperan poder completar su capacidad en los próximos días. "Todos los eventos nos favorecen, es algo que se nota en toda la ciudad", refleja.

La llegada de un evento deportivo como las finales femeninas de baloncesto también son significativas de cara a las reservas. "Ofrecemos una alternativa muy útil para los grupos que se ven beneficiados de que ya tenemos abierta la piscina y todo tipo de comodidades", explica.

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En el apartado de las viviendas de uso turístico la confluencia de estos tres grandes eventos también se deja notar de forma significativa. Los apartamentos en el centro superan los 2.000 euros cuando en una semana en la que no coinciden tanta oferta externa apenas superan los 700. En este tipo de oferta los precios están por encima de los fijados la pasada Semana Santa.