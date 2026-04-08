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¿Son Huesca o Calatayud una alternativa de alojamiento a Zaragoza? The Wave, la Final Six y Smopyc ya complican las reservas

El área de influencia económica de los grandes eventos en Zaragoza afecta a un radio de más de 100 kilómetros a la redonda

Un grupo de visitantes en el centro de Zaragoza, esta semana.

Un grupo de visitantes en el centro de Zaragoza, esta semana. / Miguel Ángel Gracia / MIGUEL ANGEL GRACIA

David Chic

David Chic

Zaragoza

La capital aragonesa se enfrenta a un escenario de saturación hotelera prácticamente total de cara a la próxima semana debido a la confluencia de tres eventos de gran interés ciudadano: el congreso tecnológico The Wave, la Final Six de la EuroLeague Women y el Salón Internacional de Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería (Smopyc). Esta coincidencia ha provocado que la disponibilidad de alojamientos en el centro de la ciudad sea mínima y que los precios se disparen. Ante esta situación, la demanda se está desplazando hacia localidades cercanas con buena conexión ferroviaria, situando a Huesca y Calatayud como las principales alternativas para los asistentes que aún no han formalizado su reserva.

De hecho el área de influencia de estas acciones comerciales en la Feria de Zaragoza o el Palacio de Congresos tienen un área de influencia de 100 kilómetros a la redonda. La directora general adjunta de Feria De Zaragoza, Ana Hernández, señala que muchos expositores "confirman sus reservas entre Huesca y Logroño" año tras año para evitar problemas. "El impacto económico es enorme", reconoce.

En el caso de Huesca, la ocupación estimada se sitúa actualmente entre el 75% y el 80% y según las páginas de reservas en los últimos siete días el precio de los alojamientos ha sufrido un incremento del 15% debido al efecto rebote de la capital. A pesar de esta tendencia al alza, todavía es factible encontrar alojamiento tanto en el núcleo urbano como en hoteles periféricos, con precios medios que oscilan entre los 90 y 120 euros por noche, lo que representa un ahorro significativo frente a los más de 200 euros que se piden para la próxima semana en Zaragoza.

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La conexión con Ave, que también tiene Calatayud, es fundamental para los viajeros y los grupos a la hora de confirmar las reservas.

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