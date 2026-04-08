Tejidos Julián López abrirá la próxima semana en su nueva ubicación en Zaragoza: "La clientela está muy ilusionada con el cambio"

Tejidos Julián López, la histórica tienda de Zaragoza, se prepara para un cambio importante. Está a unos días de abandonar su local en la calle Alfonso, en pleno corazón de la capital, para trasladarse unos metros más lejos, concretamente a la calle Candalija. En este nuevo local, a poco más de tres minutos andando, atenderá desde el lunes 13 de abril a su clientela. Según explica Javier Tarazona, responsable de comunicación en Zaragoza, la inauguración oficial está prevista para el 22 de abril, donde esperará alguna que otra sorpresa.

El cambio de ubicación forma parte de un plan más amplio de renovación de las tiendas de la marca en España. “La tienda original de Valencia, fundada en 1953, es un emblema para la marca, con seis plantas en pleno centro de la ciudad. Ahora está siendo sometida a una reforma integral de cara a su 75 aniversario, que se celebrará en 2028”, señala Tarazona. Este proceso de modernización se ha extendido a otras tiendas, algunas de las cuales se han reformado y otras han optado por trasladarse a nuevos locales.

Zaragoza, ciudad a la que la marca llegó en 1978, ha decidido seguir la segunda vía: trasladarse a un nuevo local cercano, manteniendo la cercanía con sus clientes históricos, aunque ahora en una ubicación que se ajusta mejor a sus necesidades y a la estrategia de la marca.

El cambio no es casual. Tarazona recuerda la experiencia de la tienda de Madrid, que tras décadas en la Gran Vía se trasladó a una ubicación más tranquila y adecuada para sus clientes. “Aquí el proceso es el mismo. Se sale de un local en propiedad para entrar en otro con alquiler, pero sin perder el entorno céntrico ni al cliente fiel”, explica.

El traslado ha generado curiosidad entre los clientes. “Cuando se conoció la noticia, algunos pensaron que la tienda cerraba. Fue necesario aclarar que se trataba de un traslado, y ahora los clientes están muy pendientes de la apertura en la nueva ubicación. Esta mañana, por ejemplo, la tienda estaba llena, y ya se empieza a comunicar la fecha de inauguración oficial del 22 de abril”, apunta Tarazona.

Imagen de las telas que aún se pueden adquirir en la tienda de la calle Alfonso. / JAVIER RIO

El nuevo espacio permitirá mantener la tradición de la tienda, con detalles especiales que remiten a los orígenes de la marca. Entre ellos, destaca una oferta simbólica para la inauguración: “Se ofrecerán 9.000 metros de tejidos al precio histórico de 299 pesetas, más o menos 1,80 euros el metro, recordando los inicios de la tienda”, comenta Tarazona.

Con casi medio siglo de historia en Zaragoza, Julián López se ha consolidado como un referente para varias generaciones, especialmente para quienes buscan telas, artículos de confección, mercería y productos para la decoración del hogar. La mudanza, además de renovar la tienda, marca el inicio de una nueva etapa que combina tradición, fidelidad del cliente y adaptación a los tiempos actuales.

Emocionante y melancólico

Por su parte, Elena Gutiérrez, responsable de la tienda Tejidos Julián López en Zaragoza, también reconoce que estos días se viven con una mezcla de emociones: “Son días de nervios e ilusión. La clientela está muy ilusionada con el cambio de ubicación y nosotros también, porque es el inicio de nuevos proyectos. Estamos muy contentos y la aceptación ha sido muy buena”, ha indicado mientras saludaba a algunas de las numerosas clientas que se han acercado ha realizar alguna compra.

Elena confía plenamente en la fidelidad de sus clientes en la nueva ubicación: “La clientela nos seguirá donde vayamos. Somos una tienda con carisma y llevamos muchos años en Zaragoza. La gente que nos quiere vendrá, eso está claro”, destaca.

Eso sí, mientras ultiman los preparativos, el ritmo es intenso: “El lunes abrimos y estamos terminando de dejarlo todo listo, colocándolo todo bonito”. El cierre, admite, tendrá un componente emocional: “Va a ser un momento emocionante y melancólico, pero también el comienzo de una nueva etapa”, termina.