UPA la 'lía' en el centro de Zaragoza con el reparto de más de 1.000 tarrinas de fresas
La tercera edición de la campaña #YoComoFresasdeHuelva ha generado largas filas en Zaragoza, donde se han distribuido tarrinas de fresa para promocionar este producto.
La soleada mañana de este miércoles ha amanecido con largas filas en el centro de Zaragoza. ¿El motivo? El reparto de tarrinas de fresa de Huelva. Esta iniciativa, que ha atraído a cientos de personas a la plaza Santa Engracia y que se repetirá en Colegio Pompiliano de la capital aragonesa forma parte de la tercera edición de la campaña #YoComoFresasdeHuelva.
El secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra; el secretario general de UPA Aragón, José Manuel Roche; y el secretario de Organización, Enrique Arcéiz, han sido los encargados de repartir las tarrinas a los viandantes que se han llevado su tarrina a casa.
La acogida de esta iniciativa para promocionar este producto ha cumplido con todas las expectativas, y desde primera hora se han formado largas filas, amenizadas por una simpática mascota con forma de fresa.
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