El Parque del Agua de Zaragoza se llenará de perros: el 10 de mayo regresa la Andada Canina Kalibo 5K

La V Andada Canina y Familiar Kalibo 5k vuelve el 10 de mayo, domingo, al Parque del Agua tras el éxito registrado en sus anteriores ediciones. Los amantes de las mascotas y la ciudadanía en general podrán disfrutar de una jornada de deporte y entretenimiento al aire libre con los perros como protagonistas.

Impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza, esta actividad para toda la familia está organizada por Kalibo Correduría de Seguros y cuenta con el apoyo del Colegio de Veterinarios de Zaragoza. El año pasado reunió a cerca de 1.000 perros y más de 2.400 personas.

El evento se desarrollará desde las 09.30 hasta las 16.00 horas y contará con divertidas actividades complementarias, incluyendo, cuentacuentos y gastronomía.

La iniciativa tiene fines solidarios, ya que la recaudación íntegra de las inscripciones se destinará a la realización de sesiones de terapia e intervenciones asistidas con perros para el alumnado del Colegio Público de Educación Especial Alborada de Zaragoza, contribuyendo de este modo a su desarrollo y bienestar. Estas sesiones se realizan con la Asociación Apache Innovación, especialista en este tipo de actividad.

Los detalles de esta edición los ha presentado la consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes; y el director de Kalibo, Miguel de las Morenas. La jornada comenzará con la tradicional andada, un agradable paseo circular de cinco kilómetros por el Parque del Agua, con salida y llegada en la Torre del Agua. Las inscripciones para participar ya están abiertas y se podrán realizar hasta el próximo 8 de mayo en la dirección www.kalibo.com/inscripciones.

Actividades

A la llegada a la Torre del Agua, familias y mascotas podrán disfrutar de una agradable jornada completa de actividades de diversión y de ocio. Entre ellas cabe destacar las propuestas lúdicas propuestas con la artista plástica 'NoemiCalvoconPelo', así como la visita de un escuadrón de la Legión 501 Spanish Garrinson.

También se ha organizado un cuentacuentos sobre mascotas de la mano de Javier Carilla, con la participación de la Librería Antígona, que donará a la Andada el 10% de sus ventas.

Para cerrar la jornada matutina y celebrar el 125 aniversario del Colegio de Veterinarios de Zaragoza, el "show" musical Clio & Pablo ofrecerá una selección de versiones musicales por todos conocidas.

Este año, el Espacio Pet contará de nuevo con seis expositores, cuya actividad gira en torno a las mascotas, dando un protagonismo especial a las protectoras, con un espacio expositivo en el que participarán 10 asociaciones junto al Centro Municipal de Protección Animal del Ayuntamiento de Zaragoza.

También estarán presentes durante toda la jornada Apache Innovación, Kalibo Correduria de Seguros y el Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza, para resolver dudas e inquietudes e incluso prestar ayuda en caso de que algún perrito tenga algún problema durante la Jornada.

Como en ediciones anteriores, los visitantes tienen a su disposición un espacio de hostelería para hacer una pausa y disfrutar de la Food Truck Ginam, en la que los perros también van a ser protagonistas; por cada bocadillo vendido, se hará entrega de un menú degustación para tu perro.

Centro de protección animal

La cuarta edición de la Andada Canina y Familiar Kalibo 5k volverá a ser más que nunca un espacio para la adopción. Además de las 10 protectoras presentes, el CMPA quiere dar un nuevo impulso a la adopción y la tenencia responsable de mascotas.

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Para ello el Centro Municipal de Protección Animal contará con un espacio informativo en el que las personas interesadas podrán conocer los animales que buscan un nuevo hogar. A todas las familias que adopten, Kalibo les ofrecerá durante un año la cobertura de responsabilidad civil para su mascota.