Zaragoza cederá suelo al Gobierno de Aragón para construir otros 600 pisos de "alquiler asequible" en Parque Venecia y Arcosur

La estrategia de construcción de vivienda de "alquiler asequible" en la capital aragonesa recibirá en los próximos días un nuevo impulso. Así lo ha anunciado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha avanzado que el Gobierno de la ciudad va a aprobar una cesión demanial de tres parcelas al Gobierno de Aragón en un nuevo lote, dentro del Plan Más Vivienda, que permitirá la construcción de otros 600 pisos de alquiler asequible, en este caso en Arcosur y Parque Venecia.

"Se aumentará así la bolsa de suelos destinada a este programa en colaboración con la DGA que, sumando todos los proyectos ya lanzados o en ejecución, va a suponer la construcción de 2.784 pisos de alquiler asequible en nuestra ciudad", ha explicado la primera edil, quien ha puesto en valor "la estrategia más ambiciosa en la historia de Zaragoza para la construcción de vivienda pública asequible" y que ya suma 3.438 viviendas de alquiler asequible si se unen los datos del Plan Más Vivienda con el Gobierno de Aragón, los fondos europeos y los recursos propios municipales.

El anuncio lo ha dado a conocer Natalia Chueca esta mañana durante su visita a una promoción de VPA en cesión de uso, mediante el formato de cooperativa, de 23 viviendas en la calle del Camino de Torrecillas, esquina con la calle de La Azucarera, en el distrito de El Rabal. "Estas obras han superado el 95% de su ejecución y encaran su recta final, por lo que se espera que en junio de este año ya estén viviendo los residentes. En lo que era el solar número 18 de la calle Camino de las Torrecillas, ahora se levantan estas 23 viviendas que forman parte de las 384 de alquiler asequible que el Ayuntamiento de Zaragoza va a poner antes de final de 2026 en el mercado inmobiliario de la ciudad gracias a los Fondos Europeos Next Generation y cuyo programa completo que supone una inversión total en la ciudad de 56,3 millones", ha detallado la alcaldesa.

El proyecto de las viviendas de la calle de Camino de Torrecillas, visitadas por Natalia Chueca, es el único de todos ellos que se desarrolla mediante un formato de cooperativa, unas VPA en cesión de uso. Se trata de 23 viviendas con terraza, además de garajes y trasteros, que en un 28,53% se financian con fondos europeos y que cuentan con una subvención de 841.653 euros. El 71,47% restante del coste de la operación, 2.108.031,72 euros, corre a cargo de Torrecillas Azucarera Sociedad Cooperativa Aragonesa, que explota la concesión. Se trata de un edificio de cinco plantas, bajo y sótano, y la superficie de los pisos va desde los 48,75 a los 80,90 metros cuadrados. De la primera a la cuarta planta habrá cinco viviendas por altura; y en la quinta planta habrá otras 3 viviendas.

Una estrategia, cuatro planes diferentes

Dado que el precio máximo al que se pueden alquilar es de 4 euros por metro cuadrado, se trata de viviendas en cesión de uso cuya cuota máxima mensual a abonar por los futuros inquilinos oscilará entre los 341 y 566 euros. Este formato da derecho a los residentes cooperativistas, ya asignados, a disfrutar de una vivienda mediante un alquiler durante 75 años, tras los cuales la propiedad revertirá en el ayuntamiento.

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