El Ayuntamiento de Zaragoza busca una solución definitiva para garantizar la limpieza del cementerio de Torrero

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene pendiente cerrar una solución para garantizar la limpieza del cementerio de Torrero, un equipamiento municipal que en las últimas semanas ha sido objeto de algunas críticas por la acumulación de restos de flores y coronas entre las hileras de nichos y en torno a los cubos de basura, en los que ya no cabía nada porque estaban llenos. Esto viene sucediendo en los últimos meses y se debe, explica el consistorio, a que no se ha contratado un servicio específico para la recogida de estos restos, una tarea de la que se hacía cargo la empresa que gestionaba el tanatorio hasta la finalización de la anterior concesión.

Sin embargo, en los pliegos que rigieron la licitación para adjudicar el nuevo contrato, que ya está en marcha, no se incluyó como obligación de la nueva concesionaria la limpieza del recinto del cementerio al considerar el ayuntamiento que debe gestionarse a través de un acuerdo por separado al tratarse de cuestiones muy diferenciadas. Es más, la limpieza del cementerio y recogida de los cubos con los restos de flores no estaba incluida de inicio tampoco en el contrato anterior, si bien se añadió posteriormente mediante un acuerdo con la empresa en cuestión.

Esta situación ha provocado que en estos momentos no exista un servicio específico que se encargue de la limpieza y recogida que se genera en el cementerio, que sobre todo son las flores que se retiran de los nichos y las tumbas cuando se quitan para poner otros nuevos, pero también otras que se vuelan o se caen. También se acumulan si no se limpian, sobre todo si hace viento, hojas y restos de vegetación así como grandes coronas que no caben en los cubos de basura y que nadie se lleva y que permanecen entre los pasillos del camposanto durante días.

Metros cuadrados

Así, no han sido pocos los ciudadanos que se han quejado de esta situación que se da además en un equipamiento muy sensible dado su uso y por ser un lugar de recogimiento y recuerdo a los seres queridos fallecidos. Desde el área de Urbanismo, de la que depende el camposanto de Torrero, dicen ser conscientes de la situación y aseguran que se está trabajando para remediarla. Explican que la gestión del recinto se encuentra en un momento de transitoriedad entre una contrata y la siguiente y que el consistorio tiene que definir todavía cómo solucionar ese aspecto que ya no depende de la empresa gestora del tanatorio.

Coronas acumuladas junto a cubo de basura. / SERVICIO ESPECIAL

Durante estas semanas lo que se ha hecho es acudir a la contrata de limpieza viaria del ayuntamiento, FCC, para ir recogiendo cada cierto tiempo toda la basura y restos acumulados. Estas labores se han intensificado en momentos puntuales cuando ha sido necesario, como es el caso de San José, el día del Padre.

Noticias relacionadas

Según explican fuentes municipales, lo más factible es que la solución pase por un acuerdo entre las áreas de que fije ya la forma y el protocolo que debe seguirse para proceder a la limpieza y recogida de todos los residuos que se generan en el cementerio de Torrero, que es el equipamiento más grande de toda la ciudad, ya que cuenta con medio millón de metros cuadrados.