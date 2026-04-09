Los barrios de Zaragoza donde más se fijan los extranjeros para comprar vivienda

El año pasado se vendieron en Aragón 18.611 viviendas, un 13% más que un año antes y por un precio más elevado. En concreto, el precio del metro cuadrado fue un 10,6% más alto, hasta alcanzar los 1.743 euros. De este total, un porcentaje discreto de las viviendas, el 7% de las operaciones, fueron compradas por extranjeros, principalmente residentes en la comunidad aragonesa y, más concretamente, en Zaragoza capital. El porcentaje está muy por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 13%.

Son los datos que arroja el Anuario de la Estadística Registral Inmobiliaria de 2025, que destaca que en Aragón la población extranjera se asienta principalmente en las capitales provinciales y las cabeceras comarcales, donde representan más del 80% de la mano de obra agraria. Las principales nacionalidades provienen de Europa (casi el 55%), seguidas por África (21,87%) y América (19,07%), destacando colombianos, venezolanos y marroquíes, según los datos del INE.

En el caso de la capital aragonesa, esta población se concentra en los barrios tradicionales y populosos, como Las Fuentes, San José o Delicias. Según los datos del padrón municipal, el 16% de los empadronados son extranjeros, lo que convierte a la capital en una ciudad multicultural, con toda la riqueza que la acompaña, reflejada en la diversidad de orígenes, lenguas y creencias.

Viviendas en construcción en Zaragoza. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Según explican desde la inmobiliaria Morgado BigHousePisos de Zaragoza, actualmente la demanda la concentran los residentes latinoamericanos. "Ahora mismo son los que más compran en la ciudad", asegura su responsable, Juan Morgado, que explica que, cuando llegan a España, primero optan por el alquiler —muchos lo comparten con otras familias— hasta que pueden hacer frente al pago de una hipoteca.

En busca de la 'ganga'

La elección del barrio está directamente relacionada con su precio. Aunque actualmente es bastante complicado encontrar 'gangas' en la ciudad, Morgado explica que en Las Fuentes, Delicias o San José todavía pueden encontrarse pisos de unos 60 metros cuadrados y tres habitaciones que oscilan entre los 100.000 y los 120.000 euros, a reformar y sin ascensor. "Suelen reformárselos ellos", explica este experto en el sector, que detalla que mayoritariamente se trata de familias con varios miembros.

Según el informe elaborado por los registradores de España, existe una importante diferencia según la superficie de la vivienda. Por ejemplo, en un piso de menos de 40 m² se paga el m² a 2.205 euros de media, mientras que en las viviendas que oscilan entre los 40 y los 60 m² el precio medio es de 2.220 euros. Conforme aumenta la superficie, más barato resulta el metro cuadrado. Así, las viviendas de entre 60 y 80 m² rondan los 1.863 euros el m² y las que superan los 80 m² caen hasta los 1.815, siempre según el estudio.

El alquiler como primera opción

Sin embargo, la opción más elegida en la ciudad sigue siendo el alquiler. En Zaragoza cada vez es más frecuente el alquiler de habitaciones, en lugar de pisos completos. Es fácil comprobarlo echando un vistazo a los principales portales inmobiliarios, donde la oferta es mucho más extensa si uno busca alquilar una habitación. "Hace un par de años que los grupos inversores de Madrid, Barcelona y el País Vasco empezaron a comprar viviendas en Zaragoza porque son más baratas y obtienen mayor rentabilidad, y la vía que están explotando ahora mismo es el alquiler por habitaciones".

Según los datos oficiales del Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, elaborados a partir de las fianzas depositadas por los propietarios ante la Administración autonómica, en 2024 el precio medio del alquiler en Zaragoza registró un incremento del 6,9%, hasta 641,65 euros al mes, y en 2025, del 9,3%, hasta situar el precio medio en el entorno de los 700 euros mensuales, con un aumento acumulado cercano al 16,2% respecto a dos años antes.

La mayoría de las ofertas, más del 60%, son de pisos de tres o más habitaciones, mientras que el resto tiene dos habitaciones o solo una. En cuanto a los precios, el piso compartido resulta más económico y se pueden encontrar habitaciones por 300 euros.