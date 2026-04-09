La calle más 'joven' de Zaragoza cambiará por completo: aceras más anchas y más zonas verdes

La calle Pedro Cerbuna se prepara para cambiar de cara. El Ayuntamiento de Zaragoza adjudicará en su próxima reunión las obras de reforma integral de este eje del distrito Universidad, con una inversión cercana a los 2,9 millones de euros. Si se cumplen los plazos previstos, los trabajos arrancarán en mayo y se prolongarán durante unos nueve meses.

Ubicada junto a la Ciudad Universitaria y rodeada de facultades, bares y vida estudiantil, Pedro Cerbuna está considerada, de forma casi simbólica, como la calle más joven de Zaragoza. Esa energía diaria —marcada por el trasiego constante de estudiantes y vecinos— es precisamente la que ha evidenciado la necesidad de una intervención que haga el espacio más cómodo y accesible.

El proyecto transformará por completo sus 570 metros de longitud, desde Violante de Hungría hasta Corona de Aragón. El objetivo principal es claro: ganar espacio para el peatón y mejorar la convivencia con bicicletas y vehículos de movilidad personal. Para ello, se ampliarán las aceras, se reducirán algunas plazas de aparcamiento y se crearán nuevas zonas verdes y espacios de estancia con mobiliario urbano.

Además, se renovarán las redes de abastecimiento y saneamiento, y se instalará un nuevo sistema de alumbrado público con tecnología LED, más eficiente. También se conservará la mayor parte del arbolado actual, integrándolo en el nuevo diseño.

Tramos exactos en obras

El proyecto divide la calle en tres tramos con características adaptadas a cada zona. En el primero, entre Violante de Hungría y Domingo Miral, se plantea una sección con aceras de hasta casi cinco metros en los pares —incluyendo zonas ajardinadas— y algo más estrechas en los impares, donde se mantendrá el arbolado existente. Aquí se incorporará además un carril bici bidireccional de 2,5 metros junto a la acera, mientras que la calzada se mantiene con un único carril de circulación.

En el segundo tramo, entre Domingo Miral y la plaza San Francisco, las aceras ganan protagonismo con anchuras de hasta 5,45 metros, aunque variarán en función de si hay zonas de aparcamiento, que se conservarán de forma parcial. Por último, entre la plaza San Francisco y Corona de Aragón, la calle presenta una configuración distinta, con dos carriles de circulación en el mismo sentido y aceras de entre 3,8 y 4,1 metros, donde se combinará la plantación de nuevo arbolado con la conservación del existente.

Una zona con mucho público

La alta ocupación de terrazas y el intenso tránsito peatonal —especialmente en horas punta— han sido algunos de los factores que han impulsado esta reforma. Con ella, el Consistorio busca no solo modernizar la calle, sino adaptarla a su carácter dinámico y universitario.

El diseño se ajustará a las distintas características de la vía en tres tramos diferenciados, manteniendo en general un único carril de circulación e incorporando, en uno de ellos, un carril bici bidireccional.

Antes del inicio de las obras, el Ayuntamiento prevé reunirse con vecinos, comerciantes y hosteleros para explicar los detalles y minimizar las afecciones durante los trabajos.