Cortes de tráfico en Zaragoza por el Maratón: cambios en el recorrido de muchas líneas de bus urbano y no habrá tranvía en el centro

Zaragoza se prepara para acoger este domingo 12 de abril el XIX Maratón de Zaragoza y la 10K. Se espera que en la prueba reina de más de 42 kilómetros participen 2.300 corredores mientras que más de 6.500 lo hagan en la segunda cita. Ambas pruebas mantendrán su salida y llegada desde la plaza del Pilar, pero también estrenan un nuevo recorrido por las calles de la capital aragonesa.

Una cita clásica en la ciudad que obligará a modificar una veintena de líneas de bus urbano durante toda la mañana del domingo y lo mismo pasará con el tranvía, cuyo servicio estará interrumpido entre las paradas de Gran Vía y La Chimenea de 8.15 a 14.00 horas. Mientras, el resto de la línea funcionará con normalidad.

Más cambios se esperan en el bus urbano. El Maratón de Zaragoza recorrerá muchas calles de toda la ciudad después de haber modificado el recorrido para hacer la prueba menos dura y más atractiva para el corredor. Los atletas pasarán por la Expo, las Murallas, el Mercado Central, la plaza de España, el paseo Independencia, el puente de Piedra, la plaza de Toros o el Paseo de la Constitución, pero también se acercarán a otros barrios de Zaragoza como San José. Y es que uno de los tramos más duros seguirá siendo la subida de Tenor Fleta al Canal Imperial.

Mapa del recorrido del Maratón de Zaragoza / MARATÓN DE ZARAGOZA

Estas son todas las líneas de bus urbano que modificarán su recorrido por la Maratón

Línea 21

Sentido Barrio Jesús: desde Plaza Paraíso por Constitución, Cesáreo Alierta, Camino Las Torres, Puente La Unión, Marqués de La Cadena a Enriqueta Castejón.

Sentido Miralbueno: desde Cosuenda por Puente La Unión, Camino Las Torres, Tenor Fleta, Paseo Sagasta a Paseo Pamplona.

Línea 22

Sentido Bombarda: desde Jorge Cocci por Camino Las Torres, Tenor Fleta, Paseo Sagasta a Paseo Pamplona.

Sentido Las Fuentes: desde Plaza Paraíso por Constitución, Cesáreo Alierta, Camino Las Torres a Jorge Cocci.

Línea 23

Sentido Actur-Rey Fernando : desde Tizziano por Ronda Hispanidad, Isabel La Católica, Fernando El Católico, Gran Vía, Paseo Pamplona, Paseo María Agustín, Escrivá de Balaguer, Rotonda Ciudadanía, Avenida Soria, Avenida Expo 2008, Ranillas, Rotonda de Las Banderas a José Atarés.

desde Tizziano por Ronda Hispanidad, Isabel La Católica, Fernando El Católico, Gran Vía, Paseo Pamplona, Paseo María Agustín, Escrivá de Balaguer, Rotonda Ciudadanía, Avenida Soria, Avenida Expo 2008, Ranillas, Rotonda de Las Banderas a José Atarés. Sentido Parque Venecia: desde José Atarés por Ranillas, Avenida Expo 2008, Avenida Soria, Rotonda Ciudadanía, Escrivá de Balaguer, Paseo María Agustín, Paseo Pamplona, Gran Vía, Fernando El Católico, Isabel La Católica, Ronda Hispanidad a la Avenida Policía Local.

Línea 25

Sentido La Cartuja: desde Cº Puente Virrey por Cesáreo Alierta hacia salida ciudad.

Sentido Paseo de Pamplona: desde C. Alierta por Ronda Hispanidad (3º Cinturón), Prolongación de Tenor Fleta, Cº Puente Virrey para realizar terminal en la parada de la Línea Ci4, ante de la esquina con la c/ Pablo Remacha.

Línea 28

Sentido Coso: Desde Plaza Mozart por Marqués de La Cadena, Camino Las Torres, cambio de sentido en Plaza Schweitzer para realizar terminal en Camino Las Torres 35.

Sentido Peñaflor: Desde Camino Las Torres 35 por Camino Las Torres, Marqués de La Cadena a Plaza Mozart.

Línea 29

Sentido Camino Las Torres: desde Salvador Allende por Valle de Broto, Marqués de La Cadena a Camino Las Torres.

Sentido San Gregorio: desde Camino Las Torres por Camino Las Torres, cambio de sentido en rotonda de Camino Las Torres con Cesáreo Alierta, Camino Las Torres, Marqués de La Cadena, Valle de Broto a Salvador Allende.

Línea 30

Sentido Las Fuentes: Desde Salvador Minguijón 10 por Rodrigo Rebolledo, Jorge Cocci, Camino Las Torres, Tenor Fleta, Paseo Sagasta, Constitución, Cesáreo Alierta, Camino Las Torres, Jorge Cocci, Compromiso de Caspe para realizar Terminal en Salvador Minguijón 10.

Línea 31

Sentido Aljafería : desde Tizziano por Ronda Hispanidad, Isabel La Católica, Fernando El Católico, Avenida Goya, cambio de sentido en estación de Avenida Goya a la Avenida Goya.

desde Tizziano por Ronda Hispanidad, Isabel La Católica, Fernando El Católico, Avenida Goya, cambio de sentido en estación de Avenida Goya a la Avenida Goya. Sentido Puerto Venecia: desde Avenida Goya por Fernando El Católico, Isabel La Católica, Ronda Hispanidad a la Avenida Policía Local.

Línea 32

Sentido Bombarda : desde Plaza Mozart por Marqués de La Cadena, Camino Las Torres, Tenor Fleta, Paseo Sagasta a Paseo Pamplona.

desde Plaza Mozart por Marqués de La Cadena, Camino Las Torres, Tenor Fleta, Paseo Sagasta a Paseo Pamplona. Sentido Santa Isabel: desde Plaza Paraíso por Constitución, Cesáreo Alierta, Camino Las Torres, Marqués de La Cadena a Plaza Mozart.

Línea 33

Sentido Delicias : desde Fray Julián Garcés 88 por Ronda Hispanidad, Rotonda Toulouse, Isabel La Católica, Fernando El Católico, Gran Vía a Paseo Pamplona.

desde Fray Julián Garcés 88 por Ronda Hispanidad, Rotonda Toulouse, Isabel La Católica, Fernando El Católico, Gran Vía a Paseo Pamplona. Sentido Venecia: desde Paseo Pamplona por Gran Vía, Fernando El Católico, Isabel La Católica, Ronda Hispanidad, Avenida América, Fray Julián Garcés (Terminal en Fray Julián Garcés 88).

Línea 34

Sentido Estación Delicias : desde Fray Julián Garcés/Cementerio por Ronda Hispanidad, Rotonda Toulouse, Isabel La Católica, Fernando El Católico, Gran Vía, Paseo Pamplona, Paseo María Agustín, Escrivá de Balaguer, Rotonda Ciudadanía, Avenida Soria, Avenida Expo 2008 a c/Rioja.

desde Fray Julián Garcés/Cementerio por Ronda Hispanidad, Rotonda Toulouse, Isabel La Católica, Fernando El Católico, Gran Vía, Paseo Pamplona, Paseo María Agustín, Escrivá de Balaguer, Rotonda Ciudadanía, Avenida Soria, Avenida Expo 2008 a c/Rioja. Sentido Cementerio: desde la Estación Delicias por Avenida Soria, Avenida Madrid, Paseo María Agustín, Paseo Pamplona, Gran Vía, Fernando El Católico, Isabel La Católica, Ronda Hispanidad a Fray Julián Garcés / Cementerio.

Línea 35

Sentido Hispanidad : desde San Juan de La Peña por Valle Broto, Marqués de La Cadena, Camino Las Torres, Tenor Fleta, Paseo Sagasta a Paseo Pamplona.

desde San Juan de La Peña por Valle Broto, Marqués de La Cadena, Camino Las Torres, Tenor Fleta, Paseo Sagasta a Paseo Pamplona. Sentido Parque Goya: desde Paseo Pamplona por Constitución, Camino Las Torres, Marqués de La Cadena, Valle Broto a San Juan de La Peña.

Línea 36

Sentido Picarral: desde Avenida Madrid por Paseo María Agustín, Paseo Pamplona, Constitución, Camino Las Torres, Marqués de La Cadena, Valle Broto a San Juan de La Peña.

desde Avenida Madrid por Paseo María Agustín, Paseo Pamplona, Constitución, Camino Las Torres, Marqués de La Cadena, Valle Broto a San Juan de La Peña. Sentido Valdefierro: desde San Juan de La Peña por Valle Broto, Marqués de La Cadena, Camino Las Torres, Tenor Fleta, Paseo Sagasta, Paseo Pamplona, Paseo María Agustín, Escrivá de Balaguer a la Avenida Madrid.

Línea 38

Sentido Valdefierro: desde Miguel Servet por Ronda Hispanidad, Rodrigo Rebolledo, Jorge Cocci, Camino Las Torres, Tenor Fleta, Paseo Sagasta, a Paseo Pamplona.

desde Miguel Servet por Ronda Hispanidad, Rodrigo Rebolledo, Jorge Cocci, Camino Las Torres, Tenor Fleta, Paseo Sagasta, a Paseo Pamplona. Sentido Bajo Aragón: desde Paseo Pamplona por Constitución, Cesáreo Alierta, Camino Las Torres, Jorge Cocci, Compromiso Caspe, Ronda Hispanidad a Miguel Servet 199.

Línea 39

desde Fray Julián Garcés por Ronda Hispanidad, Rodrigo Rebolledo, Jorge Cocci, Camino Las Torres, Marqués de La Cadena a Plaza Mozart.

desde Fray Julián Garcés por Ronda Hispanidad, Rodrigo Rebolledo, Jorge Cocci, Camino Las Torres, Marqués de La Cadena a Plaza Mozart. Sentido Venecia: desde Plaza Mozart por Marqués de La Cadena, Camino Las Torres, Jorge Cocci, Compromiso de Caspe, Ronda Hispanidad, Avenida América a Plaza Las Canteras.

Línea 40

Sentido Plaza Aragón : desde Avenida San José, por Tenor Fleta, Prolongación de Tenor Fleta, Ronda Hispanidad, Rodrigo Rebolledo, Jorge Cocci, Camino Las Torres, Tenor Fleta, Paseo Sagasta, Constitución (realizar Terminal en Constitución/Patio de La Infanta).

desde Avenida San José, por Tenor Fleta, Prolongación de Tenor Fleta, Ronda Hispanidad, Rodrigo Rebolledo, Jorge Cocci, Camino Las Torres, Tenor Fleta, Paseo Sagasta, Constitución (realizar Terminal en Constitución/Patio de La Infanta). Sentido San José: desde Constitución por Cesáreo Alierta, Camino Las Torres, Jorge Cocci, Compromiso de Caspe, Ronda Hispanidad, Zafiro, Oviedo, Pablo Parellada, Villa de Pau, Paseo del Canal, Terrazas de Cuéllar a Joaquín Sorolla.

Línea 42

Sentido Actur Rey Fernando : desde Avenida América por Plaza Las Canteras, Fray Julián Garcés, Ronda Hispanidad a Vía Hispanidad. Desde Avenida Soria por Avenida Expo 2008, Ranillas, Pablo Ruiz Picasso, Gertrudis Gómez Avellaneda, María Zambrano (realizar Terminal en M. Zambrano 32).

desde Avenida América por Plaza Las Canteras, Fray Julián Garcés, Ronda Hispanidad a Vía Hispanidad. Desde Avenida Soria por Avenida Expo 2008, Ranillas, Pablo Ruiz Picasso, Gertrudis Gómez Avellaneda, María Zambrano (realizar Terminal en M. Zambrano 32). Sentido La Paz: desde María Zambrano por Pablo Ruiz Picasso, Ranillas, Avenida Expo 2008 a Rioja. Desde Vía Ibérica por Ronda Hispanidad, Avenida América a La Coruña.

Línea 44

Sentido Príncipe Felipe: desde Puente La Unión por Camino Las Torres, Jorge Cocci, Compromiso de Caspe, Doctor Iranzo (realizar Terminal en Doctor Iranzo 15).

desde Puente La Unión por Camino Las Torres, Jorge Cocci, Compromiso de Caspe, Doctor Iranzo (realizar Terminal en Doctor Iranzo 15). Sentido Polígono Santiago: desde Doctor Iranzo 15 por Belchite a María de Aragón.

Línea 50

Sentido San Gregorio: desde Plaza Mozart por Marqués de La Cadena, Valle de Broto a María Zambrano.

Sentido Vadorrey: desde Valle de Broto por Valle de Broto, Marqués de La Cadena a Plaza Mozart.

Línea 51

Sentido Estación Delicias : desde Cesáreo Alierta por Camino del Junco, Miguel Servet, Puebla de Hijar, Ronda Hispanidad, Rodrigo Rebolledo, Jorge Cocci, Camino Las Torres, Tenor Fleta, Paseo Sagasta a Paseo Pamplona.

desde Cesáreo Alierta por Camino del Junco, Miguel Servet, Puebla de Hijar, Ronda Hispanidad, Rodrigo Rebolledo, Jorge Cocci, Camino Las Torres, Tenor Fleta, Paseo Sagasta a Paseo Pamplona. Sentido Príncipe Felipe: desde Plaza Paraíso por Constitución, Cesáreo Alierta, Camino Las Torres, Jorge Cocci, Compromiso Caspe, Ronda Hispanidad a Cesáreo Alierta (Terminal en Cesáreo Alierta/3º Cinturón).

Línea Ci1

Desde Camino Las Torres por Tenor Fleta, Avenida Goya, Santander, Duquesa Villahermosa a Vía Univérsitas.

Línea Ci2

Desde Violante de Hungría por Fernando El Católico, Gran Vía, Constitución, Cesáreo Alierta a Camino Las Torres.

Línea Ci3

Desde Avenida Expo 2008 por Ranillas, Pablo Ruiz Picasso, Gertrudis Gómez Avellaneda, Valle de Broto, Marqués de La Cadena, Puente La Unión, Camino Las Torres, Jorge Cocci, Compromiso de Caspe, Salvador Minguijón a Rodrigo Rebolledo 33 (Terminal). Desde Rodrigo Rebolledo por Jorge Cocci, Camino Las Torres, Tenor Fleta, Avenida Goya, Santander, Duquesa Villahermosa a Unceta.

Línea Ci4