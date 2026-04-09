Cuenta atrás para Giesa, la ciudad del cine de Zaragoza: el ayuntamiento se da diez días más para recibir ofertas para gestionar el espacio

Se trata de uno de los proyectos estrella del Gobierno municipal al frente del Ayuntamiento de Zaragoza. Distrito 7, el proyecto de ciudad del cine que dará vida a las antiguas naves de Giesa, en el barrio de Montemolín, busca una empresa que se haga cargo de su gestión desde que el consistorio lanzara el proceso de licitación hace algunas semanas. El plazo para presentar ofertas debería haber concluído este pasado miércoles, sin embargo el consistorio optó por alargar el plazo diez días ante las dudas planteadas por los licitadores.

Así, las empresas interesadas en gestionar este recinto van a disponer de diez días más de plazo, hasta el próximo 17 de abril, para hacer sus propuestas. Después de ese día se conocerán cuántas y cuál es la oferta concreta de cada una o si, por el contrario, el contrato se queda desierto, lo que sería un mazazo importante para un Gobierno municipal que ha destinado más de 20 millones de euros a este proyecto, siendo el tercero más cuantioso solo por detrás de La Romareda y las riberas del Huerva. Sin embargo, desde el equipo de Natalia Chueca siempre han asegurado que existía mucho interés dentro del sector audiovisual por la construcción de un equipamiento así y que, por tanto, no resultaría lógico ahora nadie se interesara por la concesión.

Según justificó la dirección general de Proyectos Estratégicos y Proyección Exterior, la ampliación en diez días del plazo para presentar ofertas se consideraba "conveniente" para garantizar "la correcta preparación de las ofertas" por parte de "los operadores interesados" ante las consultas "y solicitudes de información" que se han producido en las últimas semanas.

8,3 millones de euros

El resto de condiciones de los pliegos, eso sí, permanecen inalterables. La explotación de estas instalaciones se realizará mediante la fórmula de la concesión demanial y se entregará a la empresa que resulte ganadora del concurso público durante un periodo de 30 años. A cambio, la compañía adjudicataria deberá pagar al consistorio, a lo largo de todo este tiempo, un canon de, como mínimo, 8.357.253,65 euros, contando dentro de esta cantidad el 1% que deberá aumentar cada año la cuantía que aporte la compañía al consistorio. El canon no se revalorizará con respecto al IPC, sino del Índice de Garantía de Competitividad (IGC). Según marcan los pliegos, el importe mínimo anual que deberá abonar la adjudicataria será de 271.155 euros a partir del cuarto ejercicio, ya que los tres primeros no computan.

La empresa que se haga con este contrato se encargará de gestionar un espacio de 5.600 metros cuadrados, la mayoría de los cuales se refieren a tres grandes platós de grabación que estarán situados en la planta baja y cuyas naves ya son visibles desde el exterior del edificio. Asimismo, la adjudicataria gestionará también espacios auxiliares dedicados a la preproducción y la postproducción, como almacenes, camerinos, vestuarios, oficinas de producción y el llamado backlot, una suerte de plató exterior en el que se pueden realizar rodajes al aire libre pero en condiciones controladas. Las compañías que opten a este contrato deberán demostrar solvencia tanto técnica como económica y experiencia en el sector.

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La empresa se encargará de equipar estos espacios y deberá presentar ante el consistorio los costes previstos de la explotación así como los posibles ingresos, que provendrán principalmente del alquiler de los platós de rodaje a terceras empresas.