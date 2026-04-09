Jorge Lorenzo y una joven promesa del motociclismo juntos en el Mobility City de Zaragoza: así fue el encuentro
El pentacampeón del mundo Jorge Lorenzo y el joven piloto Víctor Cubeles visitaron Mobility City para conocer la exposición "El espíritu de las flechas de plata" y "Las reinas del desierto"
Con la nueva exposición que acoge Mobility City, “El espíritu de las flechas de plata”, que cuenta con el apoyo y la colaboración del Museo Mercedes-Benz de Stuttgart y que está disponible desde el pasado 27 de marzo, ha llegado a Zaragoza una visita muy especial, que ha venido precisamente a conocer esta muestra.
Entre las piezas más únicas de Mercedes se encontraban dos referentes de distintas generaciones del motociclismo: el pentacampeón del mundo Jorge Lorenzo y el joven piloto Víctor Cubeles, quienes han recorrido las exposiciones de “Mercedes-Benz Motorsport. El espíritu de las Flechas de Plata” y “Las Reinas del desierto” (dedicada a las míticas motos del Dakar).
Pasado, presente y futuro
La visita simboliza el encuentro entre pasado, presente y futuro del motorsport. Por un lado, Lorenzo, figura del motociclismo mundial y, por otro, Cubeles, una de las promesas emergente que ha comenzado a abrirse paso tras ganar el Campeonato de España de Moto5, la MIR Racing Cup y la Finetwork Cup. Ambos compartieron impresiones junto con Jaime Armengol, Director de Mobility City, en un entorno que rinde homenaje a la historia de la velocidad y la innovación tecnológica.
Durante el recorrido, los pilotos pudieron conocer de cerca algunos de los hitos más relevantes de la competición automovilista vinculada a Mercedes - Benz, en una muestra que pone en valor la evolución del rendimiento, el diseño y la ingeniera a lo largo de 140 años de historia.
Además, ambos visitaron también la exposición “Las reinas del desierto”, centrada en el mundo del Dakar y en el papel de la motocicleta en una de las competiciones más exigentes del motorsport, destacando valores como la resistencia, la superación y la resiliencia, muy necesarios también en los circuitos de todo el mundo.
Más allá del componente expositivo, la visita adquiere un significado especial por la conexión entre ambos deportistas a través del proyecto JL99 Performance, iniciativa que refleja una visión común del motor basada en el talento, trabajo y la mejora continua.
- Los extranjeros se fijan en Aragón para comprar vivienda: rumanos y marroquís encabezan el ránking
- El pueblo de Aday Mara en Aragón: una 'acogedora' villa a la que el flamante campeón de la NCAA acude cada verano
- Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: 'Mariona se ha puesto enferma, lo conveniente es que descanse
- Hacienda lo confirma: estas son las deducciones exclusivas para Aragón que puedes aplicar en la Declaración de la Renta
- El museo que recuerda que Zaragoza tuvo el mayor puerto fluvial de la Hispania romana: 'En el siglo II, la ciudad debió de ser extraordinaria
- Los barrios de Zaragoza donde más se fijan los extranjeros para comprar vivienda
- Las obras en el Huerva terminarán en menos de un año: la reforma que transformará la relación de Zaragoza con su 'otro' río
- El restaurante favorito de Aday Mara: un clásico de la gastronomía de Zaragoza especialista en un plato tradicional