Jorge Lorenzo y una joven promesa del motociclismo juntos en el Mobility City de Zaragoza: así fue el encuentro

Con la nueva exposición que acoge Mobility City, “El espíritu de las flechas de plata”, que cuenta con el apoyo y la colaboración del Museo Mercedes-Benz de Stuttgart y que está disponible desde el pasado 27 de marzo, ha llegado a Zaragoza una visita muy especial, que ha venido precisamente a conocer esta muestra.

Entre las piezas más únicas de Mercedes se encontraban dos referentes de distintas generaciones del motociclismo: el pentacampeón del mundo Jorge Lorenzo y el joven piloto Víctor Cubeles, quienes han recorrido las exposiciones de “Mercedes-Benz Motorsport. El espíritu de las Flechas de Plata” y “Las Reinas del desierto” (dedicada a las míticas motos del Dakar).

Mercedes-Benz y su legado en la competición llegan a Mobility City / Miguel Ángel Gracia / Miguel Ángel Gracia

Pasado, presente y futuro

La visita simboliza el encuentro entre pasado, presente y futuro del motorsport. Por un lado, Lorenzo, figura del motociclismo mundial y, por otro, Cubeles, una de las promesas emergente que ha comenzado a abrirse paso tras ganar el Campeonato de España de Moto5, la MIR Racing Cup y la Finetwork Cup. Ambos compartieron impresiones junto con Jaime Armengol, Director de Mobility City, en un entorno que rinde homenaje a la historia de la velocidad y la innovación tecnológica.

Durante el recorrido, los pilotos pudieron conocer de cerca algunos de los hitos más relevantes de la competición automovilista vinculada a Mercedes - Benz, en una muestra que pone en valor la evolución del rendimiento, el diseño y la ingeniera a lo largo de 140 años de historia.

Además, ambos visitaron también la exposición “Las reinas del desierto”, centrada en el mundo del Dakar y en el papel de la motocicleta en una de las competiciones más exigentes del motorsport, destacando valores como la resistencia, la superación y la resiliencia, muy necesarios también en los circuitos de todo el mundo.

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Más allá del componente expositivo, la visita adquiere un significado especial por la conexión entre ambos deportistas a través del proyecto JL99 Performance, iniciativa que refleja una visión común del motor basada en el talento, trabajo y la mejora continua.