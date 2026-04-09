El Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña estrena sus fachadas rehabilitadas

El Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña ha concluido la rehabilitación de sus fachadas y ha inaugurado un nuevo espacio de realidad virtual, con lo que se pone fin a un plan de actuaciones impulsado por el Gobierno de Aragón con una inversión total de 3.736.960 euros. Las obras, desarrolladas entre septiembre de 2023 y 2025, han abarcado intervenciones de conservación patrimonial, modernización de infraestructuras y mejora de la experiencia turística en todo el conjunto monumental.

La restauración de las fachadas, con una inversión de 391.400 euros, ha permitido intervenir sobre las patologías causadas por el clima de montaña y la humedad, de forma que se ha llevado a cabo su limpieza, consolidación de la piedra, sellado de grietas, reintegración de volúmenes y recuperación de elementos escultóricos.

Estas fachadas, representativas de la arquitectura barroca, presentan una composición en tres cuerpos verticales flanqueados por torres y combinan piedra arenisca en sus niveles inferiores con ladrillo en los superiores, generando el contraste cromático característico del conjunto.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo en funciones, Manuel Blasco, ha visitado este jueves el monasterio junto al director general de Turismo y Hostelería, Jorge Moncada, y la gerente de Turismo de Aragón, María Jesús Gimeno, un acto al que también han asistido el alcalde de Jaca, Carlos Serrano, y el Hermano Mayor de la Hermandad de Juan de la Peña, Félix Longás.

Digitalización y nuevos servicios

En el Monasterio Nuevo se han invertido además 1.517.621 euros en actuaciones que combinan la conservación patrimonial con la modernización de la oferta turística. Entre las intervenciones patrimoniales destacan la restauración de la fachada de la iglesia, la reposición de cubiertas, la reparación de filtraciones y la adecuación interior de las torres.

Además, se ha renovado la tienda, habilitado nuevos espacios expositivos —incluido el ámbito de realidad virtual— y mejorado la cafetería. Uno de los ejes del plan ha sido la digitalización, con el desarrollo de una experiencia inmersiva, la mejora de la conectividad mediante red wifi y la ampliación de infraestructuras tecnológicas. El proyecto también ha incluido la creación de un jardín sensorial en el claustro y el refuerzo de los sistemas de seguridad y mantenimiento.

Hospedería

Se ha puesto a punto también la hospedería para garantizar su reapertura en condiciones óptimas, con la renovación de sistemas de climatización, iluminación y seguridad, actualización del equipamiento de habitaciones y mejora de los espacios comunes.

De manera complementaria, se han ejecutado actuaciones transversales por importe de 1.530.000 euros, que han modernizado instalaciones y sistemas de gestión y mejorado la eficiencia energética de la hospedería y del monasterio nuevo.

En el Monasterio Viejo también se han ejecutado trabajos de accesibilidad e iluminación en caminos, nuevas soleras en zonas de tránsito y aparcamiento de autobuses, y la reposición de la cubierta de los servicios para su posterior restauración integral por importe de unos 150.000 euros.

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Una parte significativa de la inversión global ha sido financiada con cargo a los fondos del Plan Jacobeo. Desde el Gobierno de Aragón informan de que el plan de actuación no ha concluido ya que prevé una nueva fase con una inversión adicional de 340.000 euros para la implantación de equipamiento audiovisual para la experiencia inmersiva en la iglesia, la construcción de nuevas casetas de baños en el Monasterio Viejo, la instalación de sistemas de control de accesos y soluciones de cobro y reservas, o la colocación de nuevas calderas modulares.