Así es la nueva tienda de Gilca en Zaragoza: "Se agradece un cambio y todo es más bonito"

Después de 87 años de trayectoria, la conocida tienda de artículos de droguería y perfumería Gilca, sigue encandilando a toda la ciudad de Zaragoza con su trato cercano, variedad de productos e historia. Pero, además, este año han decidido darle un lavado de cara a su mítico local bajo el emblema de "Misma esencia, nueva etapa".

Esta misma semana, el histórico negocio ha reabierto sus puertas tras tres meses de reforma. En este tiempo los viandantes que paseaban por Paseo de las Damas se sorprendían al ver este mítico local del comercio zaragozano cerrado. Durante el tiempo que han durado los trabajos, la empresa ha abierto una tienda provisional para seguir dando servicios a su fiel clientela.

El resultado de este esfuerzo ha sido un nuevo establecimiento totalmente actualizado que hace más cómoda la experiencia de compra para sus clientes. La reforma ha hecho que la ilusión se note en el ambiente y supone para la compañía un impulso para seguir con más ganas que nunca. "Se agradece un cambio, y todo es más bonito y da más vida", señala Ángela Gil Alejandre, que junto a Virginia Gil Alejandre y Sergio Gil Suárez, que son la tercera generación al frente de esta emblemática empresa familiar.

En imágenes | Así ha quedado la nueva tienda de Gilca en Zaragoza tras su reforma / Miguel Ángel Gracia

La reforma ha consistido principalmente en la mejora de la iluminación y un cambio del suelo, lo que ha dado lugar a un local más luminoso y diáfano. Según cuenta su dueña, a pesar de estos cambios, no querían que la tienda se convirtiera en un lugar "superfuturista", ya que han querido conservar un pedacito de su larga historia. Para ello, han mantenido parte del mobiliario, como sus antiguas estanterías, con un toque de decoración vintage. Aportando una combinación perfecta entre la nostalgia y el presente.

Por otra parte, en esta nueva etapa, el establecimiento apuesta por el autoservicio: "Antes había muy pocas cosas a manos del cliente y ahora hay productos que va a poder coger él mismo y pasar por caja directamente", explica. Además, añade, "dentro de poco vamos a tener más novedades", como el estreno de la nueva imagen en su línea de perfumería, que llegará en las próximas semanas.

En imágenes | Así ha quedado la nueva tienda de Gilca en Zaragoza tras su reforma / Miguel Ángel Gracia

Además de su punto físico, Gilca también disponen de una página web donde con envíos a toda España, pero sobre todo, este servicio triunfa en las localidades cercanas a Zaragoza. Asimismo, próximamente mejorarán su página web y añadirán el servicio de recoger en tienda para dar a sus clientes un servicio mucho más completo.

El comercio zaragozano también ha triunfado por la gran y diversa oferta de productos que ofrecen: perfumes, ambientadores, productos para el cuidado del cabello, corporales o faciales. Asimismo, también ofrecen artículos más orientados a la desinfección, cuidado del hogar, mascotas y demás productos.

Aparte de su amplia gama de propuestas de calidad, la clave del éxito de esta empresa ha sido siempre la cercanía y el centrarse más en el cliente que en las ventas. "No vendemos productos, sino soluciones", nos confesaban.