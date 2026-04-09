El Parque de Atracciones de Zaragoza, atrapado: sin señales de la empresa y sin fecha de apertura

Cada día hay más incertidumbre en torno al Parque de Atracciones de Zaragoza. El ayuntamiento obliga a la empresa liderada por Jesús Morte a poner a punto las instalaciones para abrir el recinto este mismo mes y cumplir con sus compromisos, es decir, los eventos que ya tenía programados, como las comuniones de los meses de abril y mayo. En duda está si esa apertura irá acompañada de la puesta en marcha de sus atracciones, puesto que, por ahora, apenas un puñado de ellas ha pasado las inspecciones técnicas obligatorias y la propia dirección admitió a este diario que no estaba en condiciones de abrir el recinto al 100%. Nada hace indicar que eso vaya a pasar; al menos, eso es lo que le trasladó a la plantilla durante la negociación de un erte.

Desde el consistorio no saben nada de la empresa. La orden de apertura que firmó el Gobierno de la ciudad el pasado día 1 incluía la obligación de presentar en el ayuntamiento un plan detallado con las fechas de apertura y el número de atracciones que podrían poner en marcha. Según el concejal de Presidencia, Ángel Lorén, no han recibido notificación alguna desde la dirección del Parque de Atracciones de Zaragoza (PAZ), la sociedad de Jesús Morte, que ha explotado las instalaciones durante los últimos 50 años.

El culebrón comenzó cuando salió a la luz que la sociedad de Morte estaba en preconcurso de acreedores, una información que desconocían sus socios, el grupo inversor argentino Fenix Entertainment Europe, con los que se había aliado para crear una nueva sociedad (Moncayo Leisure) para seguir explotando el parque durante otros 50 años más. En esta sociedad, Morte tenía el 20% del accionariado, mientras que los argentinos, el 80%. Iban a ser también los que asumieran la inversión exigida en la licitación municipal que acabaron ganando, de 17,5 millones.

Desconfianza entre los socios

En teoría, Moncayo Leisure tendría que haber comenzado a gestionar las instalaciones en febrero en un primer momento y en marzo (tras la ampliación de plazo). Pero, como no sucedió por la manifiesta desconfianza que los argentinos tienen hacia Morte, el ayuntamiento obligó a PAZ a abrir el parque.

Estado actual del Parque de Atracciones de Zaragoza. / JOSEMA MOLINA

Pues bien, nada se sabe de las intenciones de Jesús Morte, que ha mantenido un rotundo y llamativo silencio desde que estalló la polémica, incluso con el ayuntamiento, que desconoce cuáles son sus planes. Desde el consistorio no descartan recurrir a las sanciones en caso de que incumpla con sus obligaciones, ha reiterado este jueves Ángel Lorén, que no ha escondido su malestar por la falta de información, ni la desconfianza que le genera la situación.

Es más, ha aludido a la relación que ha existido entre el consistorio y la dirección durante los últimos años, “permanentemente peleando”, ha recordado, destacando la judicialización del canon que, ha dicho, todavía no han pagado, puesto que la Justicia le dio la razón al ayuntamiento. También ha admitido que confían en que, una vez entre en concurso de acreedores, la relación será mucho más sencilla, puesto que el interlocutor será un administrador concursal. “Seguramente se comunicará con nosotros con una sinceridad que no ha tenido la empresa y será cuando conozcamos las cuentas”, ha declarado Lorén.

Entre las críticas, el concejal ha insistido en que Morte “no tiene excusa” para no cumplir con sus obligaciones y ha manifestado su preocupación por la plantilla, que, ha confirmado, no tiene por qué subrogar la nueva concesión. “La legislación vigente impide la fórmula de subrogación del personal en una concesión demanial”, ha explicado. Precisamente, la plantilla se encuentra negociando un erte con la dirección, que ya les trasladó que solo abrirán para cumplir con las comuniones, sin poner en marcha sus principales atracciones.