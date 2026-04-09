El PSOE denuncia que "la chapuza de Natalia Chueca" en el Parque de Atracciones pone en peligro a más de 80 familias de Zaragoza

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado este jueves "una nueva chapuza de Natalia Chueca" en la ciudad con la situación generada en el Parque de Atracciones. "La alcaldesa llegó a presumir de que al terminar la concesión actual, Zaragoza tendría un nuevo parque referente en Europa, sin embargo, la realidad es que ha vuelto realizar una nefasta gestión, una nueva chapuza que nos preocupa mucho por los 81 trabajadores, 81 familias, que están en riesgo de irse a la calle y desconocen qué va a suceder con su situación laboral”, ha denunciado la portavoz socialista, Lola Ranera.

Ranera le ha exigido a Chueca que se garantice la subrogación de los empleados del parque, que “no amenace con sanciones a la empresa, lo importante y lo prioritario en estos momentos es que funcione de nuevo el Parque de Atracciones para la ciudad y los 81 trabajadores vuelvan a ocupar su puesto de trabajo”. Además, la portavoz socialista ha recordado que la gestión fallida del gobierno de Chueca afecta ya a más de 200 familias en la ciudad: “están los 81 trabajadores del Parque de Atracciones, los 87 trabajadores de MercaZaragoza y también los de tres piscinas de Zaragoza”.

“Es la crónica de una muerte anunciada” ha indicado el concejal socialista, Horacio Royo, que recordaba que “es algo que veníamos advirtiendo desde el PSOE desde hace semanas: que el parque no se iba a abrir y que los trabajadores están bajo una gran incertidumbre, pendientes de un erte que podría finalizar en un ere, en su despido”.

Piden una comparecencia

De este modo, desde el PSOE se ha solicitado ya la comparecencia del concejal de Presidencia, Ángel Lorén, el jueves que viene en comisión, “es el responsable político principal y debe asumir la responsabilidad de este fracaso que ya es real, han fracasado y cuando uno fracasa en política debe asumir también las responsabilidades”. “Es absolutamente inaceptable porque el gobierno de la ciudad nos ha mentido de manera constante a los ciudadanos, a las empresas y a los trabajadores”, ha insistido Royo.

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La alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, que llegó a calificar esta empresa histórica de Zaragoza como un “cementerio de cachivaches”, vuelve a mostrar que gobierna de espaldas a los ciudadanos, poniendo incluso en riesgo el empleo de decenas de familias y también un símbolo de la ciudad, como ha sido el Parque de Atracciones.