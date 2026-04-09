Jorge Lorenzo y Antonio Resines coinciden: este es el restaurante favorito de los famosos en Zaragoza

Antonio Resines ha sido uno de los protagonistas de la Semana Santa de Aragón. El reputado actor fue el invitado estrella en el Viernes Santo de Calanda donde fue el encargado de dar el primer golpe al bombo gigante en la Rompida de la Hora de esta localidad turolense. Su paso por tierras aragonesas le llevó a hacer una parada en Zaragoza. Durante su estancia en la capital aragonesa, Resines no ha dudado en disfrutar de la gastronomía de la ciudad visitando uno de los restaurantes con más solera. El Cachirulo fue el lugar elegido por el actor.

Ahora, unos días después, uno de los deportistas más laureados del mundo de las motos ha seguido los pasos del actor para darse un capricho gastronómico en este restaurante. El expiloto de motociclismo Jorge Lorenzo, tricampeón del mundo de MotoGP, ha comido en este establecimiento junto a Víctor Cubeles, joven promesa del motociclismo en Aragón.

Tradición e historia en la N-232

El tres veces campeón de MotoGP acudió a uno de los restaurantes con más solera de la capital aragonesa. Se trata de El Cachirulo, ubicado en el primer kilómetro de la N-232. La cuenta de Instagram del establecimiento ha compartido una imagen donde se puede ver a Lorenzo con el joven Víctor Cubeles, piloto de Zuera. Desde hace unos meses, el expiloto mallorquín es el representante de esta promesa zaragozana que fue campeón de la MIR Racing Cup 2024 en la categoría de Moto5.

Una imagen que el propio restaurante ha subido a sus redes sociales agradeciendo la presencia de ambos en sus instalaciones: "Un placer contar con esta visita. Hoy hemos tenido el placer de recibir en el restaurante a Jorge Lorenzo y Víctor Cubeles. Gracias a Patatas Gómez por hacerlo posible".

El Cachirulo ofrece a sus clientes tres menús diferentes que reflejan la tradición de su cocina. El primero es el denominado Cachirulo con un precio de 45 euros y donde ofrece dos entrantes a compartir y un plato principal; el Tertulia de 59,50 euros ofrece tres entrantes de nivel (anchoa de Santoña en brioche de mantequilla ahumada; garbanzos con vieiras y jugo de ibérico, y royal de pato en salsa de Oporto, manzana y foie fresco) y una opción de carne o pescado como segundo plato.

Noticias relacionadas

El último de los menús es el Noble de 75 euros que cuenta con seis pases y el postre. En todos ellos la bodega está incluida en el precio. Además de estas tres propuestas, el Cachirulo ofrece a sus clientes una carta de lo más amplía donde podemos encontrar arroces, platos de cuchara o picoteo. Para picar destacan la lata de caviar, el carabinero con huevo a baja temperatura o las zamburiñas a la plancha. La carne a la brasa es otra de las especialidades de este restaurante situado a las afueras de la capital aragonesa.