La Aemet confirma la vuelta del invierno a Zaragoza: alerta amarilla por fuertes rachas de viento y bajón de las temperaturas

Como siempre, Zaragoza está acostumbrada a marear a sus habitantes con cambios bruscos de temperatura a lo largo de muchos meses del año. Durante la mayoría de días de esta Semana Santa 2026, muchos puntos de la comunidad, pero sobre todo de la capital aragonesa, han sido testigos de cómo el cierzo característico de la Ribera Alta del Ebro ha sido un dolor de espaldas durante estos esperados días de descanso. El Domingo de Resurrección fue quien marco un punto y aparte en este sentido con la vuelta del calor y el partir del viento, llegando durante estos días a superar por momentos los 30ºC. Pues bien, este fin de semana va a volver esta particular normalidad a Zaragoza, con el cierzo de nuevo como protagonista.

Los últimos pronósticos de la Aemet avalan este regreso para este segundo 'finde' de abril, con un bajón de temperaturas general, una alerta amarilla por viento durante los mismos sábado y domingo, y probabilidad de lluvias también estos dos días.

En cuanto a este aviso es de riesgo bajo, lo que hace que las rachas puedan alcanzar aproximadamente unos 80 kilómetros por hora en la Ribera Alta del Ebro y en la Ibérica zaragozana (alrededores de Tarazona y toda la Comunidad de Calatayud). La otra comarca que no se queda excluida ante esta alerta es la de las Cinco Villas, en la que las ráfagas de aire rozarán los 70 kilómetros hora.

Una persona junto a un contenedor movido por el cierzo en Zaragoza / MIGUEL ANGEL GRACIA

Los tramos horarios en los que este aviso ha sido lanzado por la agencia estatal han sido la tarde del sábado 11, desde las 16.00 horas, y la madrugada del domingo 12, hasta aproximadamente las 4.00 horas, un tramo de 12 horas en el que el cierzo proveniente del noroeste pasará a saludar otra vez a miles de zaragozanos.

Lluvias y descenso de temperaturas

En cuanto a las temperaturas aquí es donde se va a notar el cambio más brusco. Si hoy, viernes 10 de abril, Zaragoza ha tenido una climatología bastante cálida con máximas de 31ºC y una buena cantidad de sol, la jornada de mañana apunta a ser bien distinta, con las máximas situadas en 24ºC en gran parte de la provincia y un cielo mucho más nublado. Las mínimas también descienden, pasando de los 12 a los 8 grados.

Y aquí es donde aparecen las primeras lluvias escasas, a partir de las 18.00 horas, con un 50% de probabilidades, algo que puede chafar algunas salidas vespertinas o incluso nocturnas de los ciudadanos, por lo que será casi mejor salir de casa con paraguas en mano.

Una persona con un paraguas bajo la lluvia caminando por una calle de Zaragoza / MIGUEL ANGEL GRACIA

Algo que el domingo puede ir a peor, con un descenso de las máximas en la capital aragonesa hasta los 13ºC, prácticamente a la mitad de lo previsto de la jornada anterior, y unas mínimas más similares (7ºC). Con el ingrediente extra de las lluvias, que con casi toda seguridad seguirán presentes a lo largo de la madrugada y las primeras horas de la mañana del domingo, aún más intensamente.

Noticias relacionadas

Será a partir del mediodía cuando estos nubarrones puedan empezar a soltar menos lluvia, aunque con un 80% de probabilidades que la tendencia será parecida a la de por la mañana, algo que debe servir de advertencia para quienes vayan a participar en la maratón de este mismo día y salir con la preparación y la ropa necesaria.