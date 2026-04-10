Alquilar un local en la calle Alfonso de Zaragoza: ¿cuánto cuesta y por qué sigue siendo tan demandado en Zaragoza?

Abrir un negocio en la calle Alfonso I, hoy en día, es un lujo que no todos los comercios pueden permitirse. El precio medio del metro cuadrado en esta arteria de Zaragoza, una de las más concurridas y codiciadas de la ciudad, se sitúa en torno a los 90 euros, lo que la convierte en una de las zonas comerciales más caras de la capital aragonesa, aunque no llega a los niveles de la conocida “milla de oro”, el paseo de la Independencia, donde las rentas pueden alcanzar los 120 euros por metro cuadrado.

Esta diferencia de precios refleja no solo la ubicación, sino también la naturaleza del comercio en cada calle. La calle Alfonso está dominada por locales de formato más pequeño y orientados a compras de impulso. Independencia, por su parte, alberga tiendas más grandes. Eso sí, la clientela no es muy diferente.

Actualmente, los precios de los locales en la calle Alfonso pueden oscilar entre 6.000 y 12.000 euros al mes, lo que significa que un establecimiento de 100 metros cuadrados tiene un coste aproximado de 9.000 euros mensuales. Sin embargo, estas cifras no son exactas y cada local tiene su propia idiosincrasia. Además, responden a una media.

Uno de los negocios de la calle Alfonso I de Zaragoza. / JAVIER RIO

La ubicación dentro de la calle, el tamaño del escaparate o incluso la proximidad a la plaza Sas o al Coso puede marcar una diferencia significativa. En Alfonso, los locales varían desde los poco más de 20 metros hasta 700, mientras que en Independencia, lo habitual son locales de unos 300 metros. Esta diversidad permite que la calle siga siendo accesible para diferentes tipos de negocios, desde pequeñas franquicias hasta comercios más establecidos, pero siempre con una inversión importante.

Por ejemplo, en la zona pegada a la plaza del Pilar, el local del antiguo restaurante El Ciclón, de 300 metros cuadrados, tiene un coste de 12.000 euros al mes. El local cuenta con licencia definitiva de restaurante y está totalmente acondicionado incluida la cocina, como se puede comprobar en el portal Idealista. Otro local disponible tiene una superficie total de 35 metros cuadrados. Está ubicado a pie de calle y acondicionado y listo para que iniciar el negocio. En este caso, como refleja el mismo portal, su precio es de 3.500 euros al mes. O lo que es lo mismo: 97 euros el metro cuadrado.

Precios estables desde hace años

Lo que resulta indiscutible es que los precios se han mantenido relativamente estables desde la pandemia de COVID-19 en 2020. Las rentas se estabilizaron tras el fin de los arriendos de renta antigua en 2015, una medida que obligó a muchos negocios a afrontar subidas de hasta diez veces en sus alquileres, lo que provocó cierres y reubicaciones.

La calle Alfonso alberga unos 70 negocios, la amplia mayoría franquicias consolidadas que aprovechan el flujo constante de peatones y turistas. En zonas cercanas, como el Paso de las Damas, sí se han registrado bajadas en los alquileres, aunque dependen mucho de la altura y la posición del local en la calle.

La comparación con otros barrios de Zaragoza muestra la enorme diferencia entre el centro y la periferia. Mientras la calle Alfonso alcanza los 90 euros por metro cuadrado, en barrios como Las Fuentes el precio medio se sitúa en 8 euros, en Torrero 7,5 euros, en Delicias 7,61 euros, en La Almozara 8,5 euros y en Miralbueno 7,3 euros.

Incluso el Actur, uno de los barrios más demandados en la actualidad, ronda los 20 euros por metro cuadrado, muy por debajo de las cifras del centro. En zonas con muchos locales disponibles, como San José, los alquileres se mantienen bajos debido a la amplia oferta, lo que permite que pequeños emprendedores puedan instalarse sin asumir costes prohibitivos.

Ciudad apetecible

La clave de estos precios no es solo la ubicación física, sino la capacidad del centro de Zaragoza para atraer clientes y generar visibilidad. La ciudad ha consolidado su atractivo comercial por su capacidad de atraer marcas nacionales e internacionales. Por ejemplo, el centro comercial Puerto Venecia ha alcanzado ya la ocupación máxima, colgando el cartel de completo. Aun así, las marcas siguen llamando a las puertas de las inmobiliarias locales en busca de locales atractivos. Este fenómeno refleja la posición privilegiada de la capital de Aragón en el mapa comercial español y la muestra como un lugar apetecible para cualquier negocio que quiera consolidarse o expandirse.

Escaparate de una de las tiendas más veteranas de la calle Alfonso. / JAVIER RIO

El centro histórico ofrece ventajas como tránsito peatonal elevado, proximidad a zonas de ocio y restauración, facilidad de acceso desde diferentes puntos de la ciudad y, sobre todo, visibilidad. Estas condiciones explican que, pese a los altos precios, la demanda se mantenga firme y que cada local disponible sea codiciado por múltiples interesados. En este sentido, la calle Alfonso sigue siendo un reflejo del dinamismo y la fuerza del comercio zaragozano, donde la ubicación y la visibilidad pesan tanto como la inversión inicial.

La calle Alfonso, con sus locales variados y su clientela constante, sigue siendo uno de los escaparates más apetecibles de la ciudad para quienes buscan instalar su negocio en el corazón de Zaragoza.

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Desde el sector inmobiliario confirman que la ciudad es apetecible para abrir un negocio. De hecho, grandes avenidas como Independencia incluso se quedan pequeñas: "Hay mucha demanda, tanto de fuera de la ciudad como de emprendedores y marcas locales. El problema es la falta de oferta. Hay muchas marcas que se han fijado en Zaragoza y se están cerrando operaciones importantes. Estamos en un buen momento", explican a este diario fuentes del sector.