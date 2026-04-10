¿Cerrará o no el parque Bruil por las noches? El Ayuntamiento de Zaragoza se lo piensa

Los vecinos del parque Bruil de Zaragoza esperan con impaciencia que se solucionen los problemas que se multiplican cuando cae la noche. Los problemas asociados a la presencia de personas sin hogar siguen ahí, y los vecinos ya han denunciado en innumerables ocasiones la situación sin encontrar respuestas.

El parque fue clausurado el 3 de diciembre de 2025 para recuperar un espacio con problemas de salubridad. Sin embargo, residentes del entorno vienen reclamando soluciones dado que las personas que pernoctaban allí no han abandonado la zona, sino que se han trasladado a calles y espacios cercanos.

Ahora, el Ayuntamiento de Zaragoza estudia la petición de los vecinos de cerrar por las noches el parque Bruil para evitar asentamientos de personas sin hogar, como ha confirmado Tatiana Gaudes, consejera municipal de Movilidad y Medioambiente. Sin embargo, ha matizado que la decisión está por decidir.

"Se valoran diferentes alternativas. Ahora estamos terminando las medidas de desinfección y de control de plagas, también están concluyendo pequeños arreglos en las diferentes zonas de juegos y en el propio parque. En el momento en el que tengamos todo, que va a ser muy pronto, comunicaremos la decisión que hemos tomado porque estamos evaluando diferentes alternativas y todavía no se ha decidido", ha apuntado Gaudes.

Los vecinos de este entorno han trasladado esta petición para evitar que se repitan episodios como los vividos hace unos meses cuando había alrededor de 60 personas sin hogar pernoctando en esta zona verde, algunas con derecho a protección internacional, y en la actualidad se han contabilizado unas 30.

El ayuntamiento estableció como fecha para acometer la actuación en el parque Bruil hasta la primavera. De momento se siguen llevando a cabo trabajos, aunque el problema no ha desaparecido nunca porque siempre estuvo.