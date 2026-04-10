La decisión está tomada: el edificio de Correos del Portillo en Zaragoza será derribado al descartarse su catalogación
Un informe externo concluye que el edificio "no reúne valores suficientes, atendiendo a los criterios de singularidad, relevancia, integridad y autenticidad, para que sea declarado BIC"
La decisión está tomada. El dirección general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragónha determinado que el edificio de la antigua sede de Correos en la avenida Anselmo Clavé de Zaragoza "no reúne valores suficientes, atendiendo a los criterios de singularidad, relevancia, integridad y autenticidad, para que sea declarado BIC", por lo que se da vía libre para su demolición. El derribo de este edificio, contemplado en el proyecto de reurbanización del Portillo, comenzó el pasado 9 de febrero pero se paralizó el mismo día ante la protesta de los vecinos y asociaciones patrimonialistas, que llegaron incluso a llamar a la Policía.
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