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El restaurante favorito de Fran Perea y Elena Rivera en Zaragoza: "Conecta con la tierra a través de una cocina de autor"

Tras la obra 'El efecto', el elenco completo, incluyendo a Itzan Escamilla y Alicia Borrachero, se reunió en el Novo Maite Anduriña, un popular restaurante de Zaragoza, para celebrar la primera función.

El restaurante favorito de Fran Perea y Elena Rivera en Zaragoza

El restaurante favorito de Fran Perea y Elena Rivera en Zaragoza / SERVICIO ESPECIAL

Paula Marco

Zaragoza se ha convertido en un destino gastronómico por excelencia capaz de atraer a sus bares y restaurantes a futbolistas, políticos, actores o músicos. La competencia por atraer a los personajes públicos es feroz en toda la ciudad, pero hay varios establecimientos que han logrado imponerse al resto gracias a su calidad en los fogones.

Jorge Lorenzo, Alejandro Garnacho, Melani Olivares, Toni Acosta o Isabel Díaz Ayuso son algunas de las caras más conocidas que han disfrutado de la gastronomía de Zaragoza en los últimos meses. Uno de los restaurantes que está logrando atraer e cada vez más famosos a sus nuevos salones en la plaza San Pedro Nolasco.

El restaurante Novo Maite Anduriña fue el elegido este jueves por la noche por Fran Perea y Elena Rivera para disfrutar de una gran cena tras la primera sesión de la obra 'El efecto', que se podrá ver en el Teatro Principal de Zaragoza hasta el domingo. El elenco completo de la obra, en la que también participan Itzan Escamilla y Alicia Borrachero, también acudió a este popular restaurante de la capital aragonesa.

Itzan Escamilla y Elena Rivera en 'El efecto'.

Itzan Escamilla y Elena Rivera en 'El efecto'. / ELENA C. GRAÍÑO

Tras la cena, Pepe Romeo, jefe de sala del restaurante, y David Val, chef, no dudaron en hacerse una foto con los actores de 'El Efecto' para dejar huella de su paso por el Novo Maite Anduriña. La obra del Teatro Principal es un drama contemporáneo dirigido por Juan Carlos Fisher que se basa en una adaptación de la dramaturga británica Lucy Prebble.

No es la primera vez que un actor acude al mítico restaurante de la plaza San Pedro Nolasco después de una función en el Teatro Principal. Dos caras muy conocidas de la televisión en España por su paso por Aída como Melani Olivares (Paz en la ficción) y David Castillo (Jonathan) también han pasado por el Novo Maite Anduriña en los últimos meses al igual que Toni Acosta.

Melani Olivares en un restaurante de Zaragoza.

Melani Olivares en un restaurante de Zaragoza. / Pedro Romeo

Un restaurante que ha ganado popularidad en poco tiempo

Cabe recordar que el restaurante Novo Maite Anduriña abrió sus puertas el pasado mes de noviembre recogiendo el testigo en la plaza San Pedro Nolasco del Maite, fundado en 2019 por la chef Alicia Díaz, actualmente al frente de la Senda, junto a Rodri Agüero. “Crear sin destruir” ha sido la premisa, en palabras de Romeo: mantener el alma del antiguo Maite y actualizarla bajo un nuevo concepto gastronómico. 

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El nuevo proyecto del Maite Anduriña está liderado por el jefe de sala Pepe Romeo y el joven chef aragonés David Val. La cocina del establecimiento apuesta por una propuesta tradicional centrada en el producto de proximidad, pero puesta al día en técnica y presentación. La experiencia se articula en dos menús degustación, Esencia y Anduriña, concebidos como un viaje sensorial que arranca con un gin fizz sin alcohol y una original vela de mantequilla. 

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