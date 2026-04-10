Zaragoza ya disfruta de los primeros rayos de sol y buen tiempo, y todos los zaragozanos ya han querido salir a la calle y empezar a gozar de este clima. Por este motivo, las terrazas están abarrotadas y muchos ya esperan la apertura de algunos de los quioscos que hay repartidos por distintos parques y lugares de la capital aragonesa.

Uno de estos espacios al aire libre de referencia en Zaragoza es la Terraza Sole, que ya ha anunciado la fecha de su reapertura. Ubicada a tan solo 5 minutos de la Basílica del Pilar, en el Parque San Pablo, junto a Plaza Europa, este enclave vuelve a abrir sus puertas para disfrutar de la gastronomía, la música y el ambiente veraniego en un entorno único. La reapertura oficial tendrá lugar el próximo jueves 16 de abril.

Para celebrarlo, durante todo el fin de semana se ofrecerá una tapa gratuita con cada bebida a todos los asistentes. El espacio abrirá de momento, de jueves por la tarde a domingo por la tarde, ofreciendo así un plan perfecto para disfrutar de meriendas, tardeo, cenas y el fin de semana al aire libre.

Ya hay fecha para la reapertura de uno de los quioscos más populares a orillas del Ebro en Zaragoza / Instagram/ Terraza La Sole

La Sole renace como un punto de encuentro pensado para desconectar, compartir y aprovechar los días soleados en una terraza amplia, acogedora y con zonas de sombra. Su propuesta gastronómica incluye tapas, raciones, mojitos, refrescos y otras opciones para todos los gustos, ideal tanto para comidas informales como para el tardeo y cenas. Con esta nueva etapa,

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Nueva programación

Con esta nueva etapa, La Sole apuesta además por una programación cultural que dinamizará los fines de semana. Los sábados habrá actividades culturales, como música en directo, creando un ambiente vibrante y atractivo para todos los públicos. Además, los domingos por la tarde estarán dedicados especialmente a las familias, con animación infantil para que los más pequeños también puedan disfrutar del espacio en un entorno seguro y divertido. La Sole quiere convertirse en el lugar perfecto donde disfrutar del buen tiempo en Zaragoza, combinando ocio, cultura y gastronomía en un mismo espacio.