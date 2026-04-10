Incertidumbre ante los eventos contratados en el Parque de Atracciones: “El Ayuntamiento de Zaragoza también es responsable”

La Unión de Consumidores de Aragón (UCA) recomienda a todas las personas que hayan contratado un evento con el Parque de Atracciones que guarden la documentación que acredite los servicios planteados. Además, recuerda que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene su responsabilidad: “Si ha dado la orden de apertura sin conocer las condiciones en las que se encuentra también es responsable”, explican fuentes de Ucaragón consultadas por este diario.

En este sentido, obligar a esta apertura sin conocer cómo están las instalaciones puede ser un tanto irresponsable: “Genera cierta inseguridad abrir en esta condiciones. Por eso, los consumidores deben recopilar la información que puedan. Deben ser conscientes de que todo es reclamable mientras se pueda demostrar que se ha producido un incumplimiento de contrato”, añaden.

No obstante, estas posteriores reclamaciones pueden encontrarse con la dificultad de que la empresa responsable PAZ se encuentre inmersa en un concurso de acreedores, lo cual dificultará la reclamación: “A este respecto queremos señalar que la orden del Ayuntamiento de Zaragoza que obliga a PAZ a continuar prestando el servicio puede dar lugar a responsabilidades municipales en el cumplimiento de los contratos y en sus deficiencias”.

Seguridad de las instalaciones

Parque de Atracciones de Zaragoza (PAZ) y el Ayuntamiento de Zaragoza deben garantizar la idoneidad y seguridad de instalaciones y atracciones del parque. En este sentido, nos hemos dirigido a ambos para que nos garanticen que la empresa cuenta con los seguros de responsabilidad necesarios para poder realizar la actividad con la debida seguridad.

Imagen de archivo con las instalaciones del parque funcionando con normalidad. / CARLA GREENWOOD

“Desde la Unión de Consumidores de Aragón nos queremos centrar en esto último y analizar la posición en la que estas contrataciones previas se encuentran. No obstante, es evidente que el resto de las situaciones de inseguridad afecta al cumplimiento de los contratos realizados con las familias afectadas”, relatan.

Los contratos vinculados a estas celebraciones se componen de, al menos, dos elementos: por una parte, la publicidad que Parque de Atracciones realizaba en el momento de la contratación y, por otra, la documentación generada en la reserva y posterior formalización: “Correos electrónicos, documento de reserva, pagos, etc. son documentos que las familias deben recopilar para posibles reclamaciones posteriores”, inciden.

En el caso de que finalmente las celebraciones se lleven a cabo, la cuestión a dilucidar va a ser si se cumplen las condiciones del contrato o no. Por lo tanto, es de gran interés que el desarrollo de las celebraciones y los servicios ofertados se documenten, ya sea con imágenes, o con testimonios, a fin de comprobar su correspondencia con el contrato: “En el caso de que lo recibido sea de inferior calidad a lo contratado, se puede ejercer la oportuna reclamación".

Hoja de reclamaciones

Ucaragón recomienda solicitar la hoja de reclamaciones en el mismo recinto. Lo mismo ocurre en caso de que finalmente la empresa PAZ no realice los eventos contratados: “Es necesario recopilar tanto la documentación del contrato incumplido, como los daños económicos producidos como consecuencia de dicho incumplimiento”.

Así mismo, la organización nuestra su preocupación sobre la situación de idoneidad de los edificios y atracciones del parque: “Existen dos informes que en el mes de enero fueron comunicados a la empresa por parte del ayuntamiento, en el que se le insta a reformar deficiencias detectadas tanto en edificios como en atracciones. A la firma de la recepción de estas instalaciones la nueva empresa concesionaria afirma que no se le ha garantizado la resolución de dichas deficiencias”, incide.

La Unión de Consumidores de Aragón se ofrece a las familias afectadas para asesorarles sobre las precauciones a tomar antes de la celebración de los eventos y en las posibles reclamaciones que pudieran derivarse de las deficiencias en los mismos.