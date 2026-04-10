Giro de guion: el Parque de Atracciones de Zaragoza muestra ahora su intención de abrir "al público general" a partir de junio

Nuevo giro de guion en el culebrón que está protagonizando el Parque de Atracciones de Zaragoza. La empresa gestora del recinto, dependiente de la familia Morte, ha informado este viernes al ayuntamiento, a través del registro, de su calendario de compromisos adquiridos en las próximas semanas. Estos son días concretos en los que abrirá para acoger banquetes y comuniones ya contradas, algo que ya se sabía. Sin embargo, ese comunicado incluye una novedad: la intención de los gestores de reabrir "al público general" de manera "progresiva" a partir de junio.

Y eso a pesar de que la empresa ha comunicado esta misma semana a la plantilla que les mandará a un erte que se extenderá más allá de ese mes de junio. Así, mientras que los trabajadores han estado exigiendo a la empresa respuestas sobre su futuro, la dirección del parque ha comunicado al consistorio su intención de proceder a la "reapertura progresiva" de sus instalaciones al "público general", eso sí, siempre que se cumplan dos condiciones: la obtención de las certificaciones de apertura de al menos un 80% de las atracciones y la validación de la situación económica de la empresa por parte del administrador concursal que tome las riendas de la empresa.

Los días de apertura

Esos condicionantes, por tanto, no dependen directamente de la voluntad de la dirección del parque, echando la pelota al tejado de terceros. Con respecto a la obtención de las certificaciones de las atracciones, ingenieros del ayuntamiento se encuentran ya examinando las instalaciones para validar sus condiciones de seguridad, unas condiciones que han llegado a cuestionar los propios trabajadores del recinto.

Y es que antes de llegar a ese punto de "reapertura progresiva" el parque al público general, el recinto abrirá once jornadas durante las próximas semanas para poder cumplir con los compromisos adquiridos con las familias que han contratado banquetes y comuniones. Esos días serán el 11 (es decir, este mismo sábado), el 19 y el 25 de abril y los días 2, 9, 10, 16, 17, 23 y 30 de mayo. En junio solo se ha planteado el día 6.

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En esa misma comunicación, la dirección del Parque de Atracciones ha asegurado al consistorio su "disposición" de colaborar con el consistorio en la búsqueda de soluciones para asegurar la gestión de la transición de las instalaciones al próximo adjudicatario.