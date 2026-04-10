Plan de choque en los carriles bici de Zaragoza: estos son los puntos en los que ya se ha intervenido y los que quedan por arreglar

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Servicio de Diseño y Explotación de la Movilidad, ha intervenido en los últimos meses en más de 100 puntos de la red de carriles bici para mejorar su conservación y señalización. El objetivo último de este plan de choque, que fue presentado el pasado mes de enero por la concejala Tatiana Gaudes, es mejorar la seguridad vial, reforzando el mantenimiento de los carriles bici e introduciendo correcciones puntuales que mejoren dicha seguridad.

Como se recordará, el pasado mes de enero el Ayuntamiento de Zaragoza adjudicó a la empresa Construcciones Iberco SAU el contrato de servicios para la corrección, mejora y mantenimiento de la red de carriles bici de Zaragoza. El presupuesto base de licitación era de casi un millón de euros. Esta empresa presentó una baja porcentual única al cuadro de precios del 20,27%. Esto significa que con el dinero disponible (960.000 euros) se podrán realizar más trabajos dentro del contrato.

Aunque de manera continua se realizan inspecciones para detectar anomalías, como baches en la calzada, separadores que se hayan roto, raíces de arbolado que puedan afectar al asfalto del carril, etcétera, el objetivo municipal es garantizar el correcto estado de las diferentes vías ciclables y analizar las circunstancias propias de algunos puntos para, con pequeños retoques, mejorar la seguridad vial de su trazado o de sus conexiones.

La concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha señalado que "gracias a este nuevo contrato estamos mejorando la red existente, que es en proporción una de las más importantes de entre las grandes capitales españolas, con 162 kilómetros".

Un plan con tres pilares

El plan de actuación puesto en marcha tiene tres ejes de trabajo:

- Reparación de tramos con deficiencias. Se han identificado aquellos en peor estado de conservación y se ha trabajado en reformas más profundas para mejora de seguridad.

- Reparación de desperfectos puntuales que pueden suponer un riesgo y se ha actuado sobre ellos.

- Fondeado y repintado de carriles bici. Se ha previsto un programa de fondeados (pintura integral del carril bici cuando así se requiera, por ejemplo en los que están a cota de acera, como en Echegaray y Caballero) y de repintado de marcas viales, que mejore la visibilidad, percepción y seguridad de los carriles.

Plan de choque

La Oficina de Planificación y Diseño de la Movilidad, en la que está incluido el Servicio de Diseño y Explotación, está trabajando esta semana en zonas como la avenida de Ranillas y el paseo Echegaray y Caballero, entre el puente de Santiago y el puente de la Almozara. Asimismo, se han realizado ya reparaciones en tramos amplios del paseo Tierno Galván; la vía de Ramón Pignatelli, en Torrero; el Paseo de Colón, junto al Hospital San Juan de Dios; y Avenida de los Pirineos (Valle de Broto-Arquitecto de la Figuera).

En cuanto a las mejoras puntuales, ya se ha trabajado en 102 ubicaciones, en calles como Mariano Malandía, Balbino Orensanz, Marqués de San Felices, Puente del Tercer Milenio, San Juan de la Peña, Duquesa Villahermosa, Marqués de la Cadena, Academia General Militar, Sainz de Varanda, Velilla de Ebro, Camino de las Torres, Ronda Hispanidad (en muchos puntos distintos), Puebla de Híjar, María Zambrano, Neptuno, y otras.

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En próximas semanas se intervendrá, entre otros sitios y en función de la planificación correspondiente, en puntos de avenida de Casablanca, Séptimo Arte, Ibón de Plan o paseo Longares, entre otros.