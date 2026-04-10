El restaurante de Zaragoza que ha conquistado a una estrella de la Premier League: "Qué buena pinta"

La gastronomía de Zaragoza está siendo capaz de atraer a cada vez más famosos a sus bares y restaurantes. Futbolistas, actores, artistas y políticos han pasado en las últimas semanas por algunos de los establecimientos hosteleros más famosos de la ciudad como el Restaurante Palomeque junto a la Plaza Salamero, la Taberna Ultramarina, por donde pasó Samantha Vallejo Nájera, o La Clandestina, elegida por Isabel Díaz Ayuso para cenar durante la campaña electoral en Aragón.

Las dos últimas caras conocidas en dejarse ver por restaurantes de Zaragoza han sido un antiguo campeón de MotoGP como Jorge Lorenzo y una estrella de la Premier League. El exmotociclista comió en el Cachirulo dentro de un tour por la ciudad en el que incluyó otras paradas como la empresa Patatas Gómez o el Mobility City. El mallorquín se ha convertido en el entrenador de Víctor Cubeles, un jovencísimo piloto aragonés de Zuera que entrena en MotorLand Alcañiz. Un circuito aragonés por donde también ha pasado en los últimos días Marc Márquez.

Jorge Lorenzo y Víctor Cubeles en el Mobility City de Zaragoza / Mobility City

Aprovechando una tregua en el calendario

Más sorprendente ha sido ver a uno de los jugadores más famosos de la Premier League paseando y desayunando en una terraza de un conocido restaurante de Zaragoza. Alejandro Garnacho ha sido fotografiado en la terraza del restaurante Bulebar Zentro este jueves junto a su pareja mientras desayunaba una tostada con tomate y un zumo de naranja.

El futbolista del Chelsea ha aprovechado una tregua en el calendario para visitar la capital aragonesa, ciudad natal de su nueva novia, Adriana Lobaz. El argentino no ha tenido partido intersemanal por primera vez en los últimos meses después de que su equipo cayese eliminado en Champions League por el París Saint Germain en los octavos de final. El conjunto londinense, fuera de los puestos que dan billete a la máxima competición continental, se enfrenta este domingo al Manchester City (17.30 horas) en Stamford Bridge.

Garnacho intenta quitarle el balón a Tavernier del Bournemouth / EFE

"La relación continúa adelante"

Según el periodista Javi Hoyos, la pareja ha confirmado su continuidad después de varios rumores de ruptura con este encuentro en la capital aragonesa. "Después de varios rumores en redes sociales, os los habéis encontrado en Zaragoza. Aquí vemos a los dos sentados en una terraza así que se confirma que siguen bien, juntos y esta relación continúa adelante". La zaragozana y el argentino, pero nacido en Madrid y canterano del Atlético, también hicieron hace varias semanas un viaje romántico en Egipto.

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El restaurante Bulebar Zentro, elegido por Garnacho y Adriana Lobaz, es uno de los más populares en Zaragoza. El chef Rubén Marqueta está al frente del establecimiento famoso en toda la ciudad por sus espectaculares huevos rotos con foie, sus arroces y también sus pizzas. Además del Bulebar Zentro, el hostelero también es el dueño del Bulebar Montecanal y Casalizio.