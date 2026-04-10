Un restaurante de Zaragoza hace un llamamiento para dar con el ladrón que robó su hucha de las propinas: "Se ofrece recompensa"

Los robos y pequeños hurtos están a la orden del día en los pequeños negocios de hostelería. En muchas ocasiones, algunos clientes se llevan a su casa vasos, ceniceros, elementos de decoración e incluso sillas de terraza. La respuesta de bares y restaurantes ante esta situación, suele ser extremar las precauciones y la vigilancia. En otras ocasiones, los frecuentes hurtos, suelen llevar a instalar alarmas o cámaras de seguridad.

Es el caso de un restaurante de Zaragoza que se ha visto sorprendido por el robo de su hucha de propinas y ha hecho un llamamiento a través de redes sociales para dar con el ladrón que con gran sigilo consiguió llevarse a casa el preciado trofeo, con forma de cerdito. El local en cuestión es La Hueca, situado en la calle Leopoldo Romeo 22, en pleno barrio de las fuentes, un establecimiento especializado en gastronomía ecuatoriana.

El negocio ha compartido en su perfil el vídeo grabado por sus cámaras de seguridad en el que puede verse a este amigo de lo ajeno en plena acción. En este, se aprecia cómo, aprovechando un descuido de los trabajadores, el ladrón se acerca lentamente a la barra donde se encuentra la caja registradora y la mencionada hucha. Antes de hacer nada, se asegura que nadie le está mirando, y con agilidad y ganas, estira su brazo y se lleva consigo el cerdito, que esconde debajo de la chaqueta antes de marcharse apresuradamente del local.

Con humor y resignación

El restaurante ecuatoriano ha aprovechado su desgracia y que lo tenían captado en las grabaciones de seguridad, para hacer un poco de humor con todo lo sucedido, e incluso bromea con una recompensa para la persona que encuentre o devuelva el cerdito: “un menú… pero pagado, como toca”.

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"Mientras tanto, nosotros seguimos a lo nuestro: dar buen sabor y buen ambiente", comenta con resignación este popular restaurante de la capital aragonesa que abrió sus puertas en 2020, especializado en cocina ecuatoriana pero enfocado al público en general. Entre su gran variedad de platos, algunos de ellos a la brasa, destacan el encebollado, una sopa de pescado con bonito y yuca, y el hornado, una costilla de cerdo hecha al horno. Otro de sus platos más característicos es el chuletón.