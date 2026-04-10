Zaragoza dinamiza sus zonas verdes con un restaurante infantil y cuatro nuevos quioscos

El Ayuntamiento de Zaragoza ha licitado la gestión de un restaurante con ocio infantil en el Parque del Agua Luis Buñuel y cuatro quioscos de hostelería en distintas zonas verdes, con el objetivo de dinamizar los parques urbanos, fomentar la actividad económica local y ampliar la oferta de ocio familiar.

Los contratos, impulsados por la Oficina de Gestión del Espacio Público del Área de Hacienda y Fondos Europeos, han sido publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y en el perfil del contratante municipal.

La iniciativa, informan fuentes municipales, busca potenciar el uso ciudadano de los parques y generar nuevos puntos de encuentro al aire libre.

La primera licitación contempla la concesión de cuatro quioscos distribuidos en distintos enclaves de la ciudad y divididos en lotes: Parque Castillo Palomar, con un canon mínimo anual de 5.800 euros; embarcadero de Vadorrey-Paseo de la Ribera, 2.200 euros; Parque Tenerías-Paseo Echegaray y Caballero, 4.500 euros; y Plaza Expo 2008 junto a la avenida José Atarés, 3.700 euros.

Los adjudicatarios podrán destinarlos a bar, cafetería o restaurante y, de forma voluntaria, organizar actividades culturales y de animación.

El plazo de concesión de estos quioscos será de 20 años sin posibilidad de prórroga y se establece una apertura mínima de 105 días al año, que deberá incluir fines de semana y festivos entre abril y septiembre.

La segunda concesión corresponde al edificio de ocio infantil situado en la Plaza Fluvi del Parque del Agua. El contrato exige una oferta combinada de hostelería y actividades dirigidas al público infantil, con la posibilidad de incorporar servicios complementarios en una superficie adicional de hasta 250 metros cuadrados.

Esta concesión tendrá una duración de 15 años, sin prórroga, y un canon mínimo de 30.600 euros anuales.

Al igual que en los quioscos, se fija una apertura mínima de 105 días al año, con especial atención a fines de semana y festivos en temporada alta.

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El Ayuntamiento ha señalado que estas licitaciones pretenden reforzar la dinamización de los espacios públicos mediante iniciativas que combinen actividad económica, ocio familiar y programación cultural, al tiempo que generan oportunidades para el tejido empresarial local.