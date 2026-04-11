Cambios importantes en el tráfico: las obras en la avenida Valencia obligan a desviar estas líneas de autobús

El Ayuntamiento de Zaragoza ha avanza según los cronogramas planteados en origen en la reforma integral de la avenida de Valencia. A partir del próximo miércoles, 15 de abril, a partir de las 9.30 horas, la Fase 1B, la que va desde Tomás Bretón hasta San Juan Bosco, cambiará su movilidad durante dos meses.

En concreto, los operarios deberán entrar a actuar en la conexión de Tomás Bretón con García Sánchez. Por eso, el tráfico que continuaba recto, deberá ahora subir en dirección hacia el Hospital Clínico, es decir, los vehículos que iban por Tomás Bretón y seguían por García Sánchez, como no podrán continuar, tendrán que girar hacia la izquierda y utilizarán un tramo de la avenida de Valencia. Esta situación, que durará cerca de dos meses, implica que los autobuses urbanos Ci3 y 22 deberán desviarse parcialmente de su recorrido por Duquesa Villahermosa para retomarlo después.

Todo esto no afecta al tramo de la Fase 1A, el situado en la otra punta de la avenida, entre la calle Lérida y la avenida Goya. Allí continúan las labores como hasta ahora. Tras superar la parte más compleja del nudo subterráneo de telecomunicaciones y de tuberías de agua potable y saneamiento, los operarios progresan hacia el centro de la avenida Valencia. El centro de la avenida Valencia, entre la Fase 1A y la Fase 1B, es decir, entre las calles Lérida y Bretón, sigue abierta internamente para seguir permitiendo y facilitando la movilidad a vecinos y comercios del área.

Una nueva avenida más amable

Las obras de la reforma integral de la avenida Valencia, gracias a una inversión de 6.648.365,01 euros (IVA incluido), conseguirá una transformación radical del espacio convirtiéndolo haciéndolo mucho más amable, accesible y seguro, ganando espacio para los vecinos, y al mismo tiempo preservando la movilidad porque es un eje vital para la circulación de la ciudad.

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La remodelación abarca toda la avenida, desde el cruce con Goya hasta la calle Corona de Aragón. En total, cerca de 14.000 metros cuadrados que se van a reformar integralmente y donde se va a crear una nueva plaza arbolada con juegos infantiles y bancos. Este nuevo espacio estará ubicado en la confluencia de las calles Juan José Lorente y Fueros de Aragón, una zona que ahora está ocupada por coches, motos y autobuses. Además se reformará la intersección con la calle Tomás Bretón para ampliar también ese espacio y renovar totalmente el parque de juegos que ya existe.