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Las claves del retorno al Ibercaja Romareda: un cambio de paradigma tras el ‘efecto acordeón’

El club aragonés debe coordinar dos mudanzas en solo tres años para su afición y empresas patrocinadoras o interesadas en sus servicios

Recreación del nuevo estadio del Real Zaragoza.

Recreación del nuevo estadio del Real Zaragoza. / IDOM

Carlota Gomar

David López

Zaragoza

Dos aspectos marcarán la futura comercialización de butacas y palcos en la nueva Romareda. El primero, y más importante, se refiere a las consecuencias del llamado efecto acordeón que ha llevado al Real Zaragoza a coordinar dos mudanzas en solo tres años para su afición y empresas patrocinadoras o interesadas en sus servicios.

El momento más complicado fue pasar de los más de 29.000 abonos con derecho a asiento en la vieja Romareda a los 20.300 del Ibercaja Estadio. La oferta se comprimía y la tensión inicial sobre cómo se repartirían las localidades se resolvió sin grandes tensiones.

Ahora, a partir de otoño, se trabajará con el efecto contrario, ya que se acudirá a un nuevo estadio Ibercaja Romareda que tendrá más de 43.000, una oferta expandida que permite dar más opciones al aficionado de cara a ubicarse en el nuevo campo y resarcirse de este exilio de dos años.

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Además con un "nuevo paradigma", afirma el club en el que la tipología de estas localidades será mucho más amplia para acudir a una compra más personalizada y con mejores prestaciones para el cliente.

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