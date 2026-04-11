Las claves del retorno al Ibercaja Romareda: un cambio de paradigma tras el ‘efecto acordeón’
El club aragonés debe coordinar dos mudanzas en solo tres años para su afición y empresas patrocinadoras o interesadas en sus servicios
Dos aspectos marcarán la futura comercialización de butacas y palcos en la nueva Romareda. El primero, y más importante, se refiere a las consecuencias del llamado efecto acordeón que ha llevado al Real Zaragoza a coordinar dos mudanzas en solo tres años para su afición y empresas patrocinadoras o interesadas en sus servicios.
El momento más complicado fue pasar de los más de 29.000 abonos con derecho a asiento en la vieja Romareda a los 20.300 del Ibercaja Estadio. La oferta se comprimía y la tensión inicial sobre cómo se repartirían las localidades se resolvió sin grandes tensiones.
Ahora, a partir de otoño, se trabajará con el efecto contrario, ya que se acudirá a un nuevo estadio Ibercaja Romareda que tendrá más de 43.000, una oferta expandida que permite dar más opciones al aficionado de cara a ubicarse en el nuevo campo y resarcirse de este exilio de dos años.
Además con un "nuevo paradigma", afirma el club en el que la tipología de estas localidades será mucho más amplia para acudir a una compra más personalizada y con mejores prestaciones para el cliente.
Suscríbete para seguir leyendo
- El museo que recuerda que Zaragoza tuvo el mayor puerto fluvial de la Hispania romana: 'En el siglo II, la ciudad debió de ser extraordinaria
- El bar de Zaragoza de la serie del momento al que iba hasta Juan Aguirre de Amaral
- Amazon levantará otros 30 edificios de centros de datos en su nueva expansión en Aragón
- Los barrios de Zaragoza donde más se fijan los extranjeros para comprar vivienda
- El exjugador del Real Zaragoza que desvela impagos en su etapa en el club: 'No cobré en meses
- Nuevo accidente mortal en el trabajo en Aragón: muere un vecino de San Mateo de Gállego de 40 años
- Así es la nueva tienda de Gilca en Zaragoza: 'Se agradece un cambio y todo es más bonito
- Levitec se desliga de Forestalia y queda en manos de los hijos de Fernando Samper