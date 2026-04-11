El colegio de Aday Mara en Zaragoza: este es el centro bilingüe francés que le vio lanzar sus primeros triples

Aday Mara es el nombre de moda en Aragón y en todo el panorama del baloncesto en España. Un chico humilde que, desde su salida del Casademont Zaragoza en agosto de 2023, tuvo que esperar hasta tener su oportunidad de oro en los Michigan Wolverines tras una mala etapa en California. Ahora, con el título de la NCAA en sus manos, muchos se preguntan de dónde salió este talento que a día de hoy aspira a, quién sabe, si ser el primer aragonés de la historia en debutar en la NBA.

Sus primeros pasos en la educación los dio en el CEIP Marie Curie, donde cursó desde aproximadamente 2008 hasta 2014, entre los 6 y los 12 años, ya que el centro ofrece únicamente educación infantil y primaria. Ubicado en la calle Molino de las Armas 57, muy cerca de la avenida Marqués de la Cadena y a apenas dos minutos de la plaza Cataluña, el colegio se ha consolidado como un referente educativo en el barrio Jesús de Zaragoza.

Nombrado en honor a la célebre científica Marie Curie, ganadora de dos premios Nobel, el centro destaca por su enfoque integral y plurilingüe. Desde las primeras etapas, los alumnos reciben educación bilingüe español–francés, con programas especiales que incluyen inmersiones lingüísticas en Francia, permitiendo que los niños y niñas practiquen el idioma en contextos reales y culturales. Además, el colegio organiza numerosas actividades complementarias, desde talleres de arte, música y tecnología hasta deportes y proyectos de ciencias, fomentando la creatividad y el trabajo en equipo.

Inmersiones lingüísticas y una educación sólida

Otro aspecto destacado del centro son los viajes de final de curso, que se realizan para todos los niveles y permiten a los alumnos conocer distintas ciudades, entornos naturales y experiencias culturales tanto dentro como fuera de Zaragoza. Estas actividades, junto con excursiones locales, visitas a museos y participación en eventos escolares, contribuyen al desarrollo de la autonomía, la convivencia y la responsabilidad de los estudiantes.

A pesar de ser un centro relativamente joven —abrió sus puertas en el curso 2008-2009—, el CEIP Marie Curie ha recibido muy buenas valoraciones en plataformas educativas, con una puntuación de 4,3 sobre 5 en la plataforma digital de MiCole, gracias a la implicación del profesorado y a la calidad de su proyecto pedagógico. Entre sus instalaciones destacan aulas amplias y luminosas, zonas de recreo adaptadas, laboratorios de ciencias y salas de informática, así como un comedor escolar y programas de apoyo para estudiantes que requieren refuerzo académico o atención personalizada.

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En definitiva, el CEIP Marie Curie se ha consolidado como un centro que combina la formación académica con experiencias prácticas y culturales, promoviendo el desarrollo integral de sus alumnos. La educación bilingüe, las actividades extraescolares y los viajes educativos son pilares fundamentales del proyecto educativo, que prepara a los niños para enfrentarse a nuevos retos con confianza y autonomía, en un entorno cercano y bien valorado por las familias de Zaragoza.