Zaragoza lanza el contrato para tomar una decisión que le podría costar más que la nueva Romareda

Se trata de uno de esos asuntos por los que los gobiernos no ganan elecciones ni cosechan votos, pero la realidad es que se trata de un aspecto indispensable de la gestión de un ayuntamiento. La depuración de las aguas no solo garantiza la salubridad de los habitantes de una ciudad, en este caso Zaragoza, así como la limpieza de los ríos, en este caso el Ebro, sino que también se trata de una de las inversiones más caras a las que debe enfrentarse un municipio. Una depuradora nueva puede irse por encima de los 200 millones de euros, más que la nueva Romareda, y la capital aragonesa requiere de importantes actualizaciones en su sistema de limpieza de aguas para seguir cumpliendo con las directivas europeas en esta materia. Para ello ha lanzado un contrato para que una empresa defina las actuaciones necesarias para adaptarse a esa nueva realidad y al crecimiento continuado de la ciudad.

En este sentido, Zaragoza es una excepción puesto que en el pasado la ciudad pagó sola, sin ayuda de otras instituciones, su depuradora, algo que el Gobierno municipal no quiere que vuelva a pasar siendo que el Ejecutivo central ha contribuido a levantar instalaciones de este tipo en otras grandes ciudades. Y antes de seguir exigiendo una financiación justa y acorde con el tamaño de la capital aragonesa, el equipo del PP al frente del consistorio quiere tener claro qué es lo que va a tener que hacer la ciudad para adaptarse a las normativas europeas y actualizar sus depuradoras y, sobre todo, cuánto costará.

Para ello, el consistorio acaba de licitar un contrato por valor de 443.870 euros para que sea una consultora extrerna para que estudie las capacidades y el estado de las dos principales depuradoras de Zaragoza, la de La Cartuja y la de La Almozara, de cara a su renovación. El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha explicado que todas las opciones están abiertas para renovar la red de lipieza de las aguas: desde la construcción de una nueva instalación desde cero hasta la renovación de alguna de las existentes, sino las dos.

Serrano, en el centro, en las instalaciones de una de las depuradoras de Zaragoza. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

"Estamos impulsando el análisis y el estudio de las alternativas para garantizar la sostenibilidad y para garantizar el crecimiento de la ciudad. Este proyecto va a empezar con una auditoría integral de las instalaciones que llevan 35 años de servicio y va a continuar con la selección de cuál es la mejor alternativa técnica que nos lleve a poder redactar los anteproyectos previstos para su tramitación y la renovación de las instalaciones", explica Serrano.

El contrato que ahora se licita de cara a obtener información para tomar esa decisión tiene una duración de poco más de un año una vez se haya adjudicado. La consultora que resulte adjudicataria deberá, en primer lugar, analizar y estudiar todo lo necesario para "definir un nuevo modelo de depuración para la ciudad de Zaragoza que permita la adecuación de las instalaciones existentes o en su caso defin alas tipologías de nuevas depuradoras a ejecutar que permitan dar cumplimiento a los nuevos parámetros exigidos".

Reducción de la contaminación

Las tareas incluirán, por tanto, desde la toma de muestras y la inspección de la depuradora de La Cartuja y la de La Almozara hasta el diseño de los anteproyectos para la renovación de todo el sistema de limpieza de las aguas de la ciudad. Y es que más allá de que haya que realizar arreglos y actualizaciones debido al desgaste propio del paso del tiempo y además de que la ciudad ha crecido, y por tanto sus necesidades de depuración también, los nuevos parámetros de la Unión Europea obligarán a reducir sustancialmente los niveles nitrógeno y fósforo.

Por ejemplo, según consta en el pliego de prescripciones técnicas del contrato que se acaba de licitar, La Cartuja pasará de tener una limitación de 1,5 miligramos por litro como valor diario medio (con un valoir medio anual no superior a 1 miligramo por litro) a "un valor muy restrictivo" de 0,5 miligramos por litro como valor medio diario, lo que supone una rebaja muy importante.

Con respecto al estado de las instalaciones, la estación depuradora de La Almozara, construida a finales de los años 80, "presenta diversos problemas de conservación relacionados especialmente con la baja calidad de los hormigones de la época, en comparación con los estándares actuales". "Si bien no presenta daños estructurales críticos, sí existen zonas con armaduras vistas por ataque químico o falta de recubrimiento", rezan los pliegos. En el caso de La Cartuja, construida unos años después, el hormigón está en un mejor estado, lo cual no resulta menor siendo que esta depuradora es la que soporta un mayor peso del sistema de depuración de la ciudad, asumiendo el 85% de las aguas que se depuran en Zaragoza, incluyendo la mayor parte de los vertidos industriales.

Instalaciones de la Depuradora de Zaragoza. / EUROPA PRESS

Una vez esté definido el modelo por el que la ciudad opta para renovar su sistema de depuración, llegará el momento de tocar la puerta del Ministerio para la Transición Ecológica, una puerta que no obstante ya se ha tocado en algún momento sin que nadie haya respondido al otro lado.

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"Quiero también resaltar que tener una estrategia e ir dando pasos hacia la construcción de una nueva depuradora, tiene que ver también con presentar los proyectos ante otras administraciones, concretamente ante el Ministerio, para que como ha ocurrido con otras ciudades, el Gobierno de España ayude a la construcción de la nueva depuradora de Zaragoza. Esta ciudad es una excepción porque es la única gran ciudad que ha tenido que pagar con el bolsillo de todos sus vecinos las depuradoras existentes", ha zanjado Serrano.