El desembarco del Real Zaragoza y la afición en la nueva Romareda se empezará a definir "después del verano": las claves de la 'operación retorno'

La operación retorno del Real Zaragoza a La Romareda, el desembarco en el nuevo estadio, tiene varias fechas marcadas en rojo en el calendario de los próximos meses. La primera, la finalización de las obras de construcción del nuevo estadio, fijada oficialmente para el 15 de junio de 2027. La segunda el estreno en competición oficial, sea cual sea la categoría en la que milite el equipo, que será en el verano del año próximo para arrancar la nueva temporada 2027-2028, en el campo de fútbol de cinco estrellas que tendrá 43.500 localidades.

Y ahora se suma otra muy relevante: "después del verano" de 2026, que será cuando el club empezará a definir públicamente cómo quiere que se haga ese desembarco de la afición y de los patrocinadores o entidades colaboradoras, que llevan ya un año sufriendo el exilio en el Ibercaja Estadio con la promesa de que su fidelidad tendrá como premio la prioridad de elegir asiento y prestaciones en el futuro templo del zaragocismo.

Simulación del nuevo estadio en el que jugará el Real Zaragoza. / IDOM

Son tantos los condicionantes que entran en juego que al Real Zaragoza no le queda más remedio que adelantar la campaña comercial con muchos meses de adelanto. Y sin olvidar de que a día de hoy todas las opciones están abiertas respecto a la categoría en la que jugará en la temporada 2027-2028. Porque si ahora se debate, en el plano deportivo, entre mantenerse en Segunda (la Liga Hypermotion) o bajar a Primera RFEF, en septiembre u octubre, si logra la permanencia finalmente, tampoco hay que descartar que un año después pueda estar en la élite del fútbol español.

Todas las opciones están abiertas ahora, y en todos los escenarios posibles se está trabajando, sabiendo que en otoño estarán más definidas y será el momento, con un año de antelación, de trasladar una propuesta más perfilada para que aficionados y empresas puedan decidir qué quieren hacer en el nuevo estadio ya bautizado como Ibercaja Romareda, con un 'naming’ contratado con la entidad aragonesa y que ya asegura unos ingresos, aunque estos variarán en función de la categoría en la que el club milite en 2027.

El nuevo estadio no solo ofrecerá más butacas, también nuevas tipologías de asientos que ampliarán las opciones tanto en las localidades premium como en las de grada general. También se notará en la comercialización con las empresas y la propuesta de más alto nivel cuenta con 2.500 plazas de palcos, que multiplica por ocho las cerca de 300 disponibles en el Ibercaja Estadio (y que tienen un alto porcentaje de ocupación esta temporada) y por diez las que había en la vieja Romareda.

Incluso en las propuestas comerciales que van más allá de los abonos por temporada, tales como la opción de contratar palcos por partido, una posibilidad que hoy por ejemplo se oferta al precio de 99 euros en el estadio modular del Actur y que ofrece la posibilidad de vivir un partido de fútbol y un aliciente adicional como disfrutar en el bar para VIPs antes del partido, en el descanso y después de cada encuentro, el llamado tercer tiempo que también está dando buenos resultados.

Imagen de este viernes de las obras. / Pablo Ibáñez

Una característica importante de esta oferta comercial será el precio con el que el Ibercaja Romareda tentará al público. Por ejemplo estos palcos por partido ya se comercializan en el mercado a precios muy dispares. Equipos como la Real Sociedad o el Athletic, en ciudades como San Sebastián o Bilbao que son más comparables con Zaragoza, rondan los 250 o 300 euros por encuentro. En Madrid y Barcelona son cifras estratosféricas. Y en citas importantes como el Mundial de Estados Unidos que se disputa este próximo verano, se están pidiendo ya cerca de 2.500 euros. ¿Cuál será la estrategia del Real Zaragoza? A partir de otoño se empezará a perfilar.