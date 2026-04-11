Matisse abrirá una nueva cafetería en la calle más rica de Zaragoza: coge el relevo de un mítico negocio de la cultura

De hamburgueserías a cafeterías. La hostelería de Zaragoza vive una nueva etapa y cada vez son más los emprendedores que se atreven a abrir su propio negocio especializado en café, desayunos y brunch dejando por fin atrás el 'boom' que se vivió en la ciudad con las hamburguesas de todo tipo tras la pandemia.

El último grupo empresarial que ha anunciado la apertura de su cuarto local en Zaragoza ha sido Matisse Cafés a través de una enigmática publicación en su cuenta de Instagram. "Más matcha, más café y más Matisse Cafés... eso es todo lo que le permido a abril. ¿Será que tenemos noticias pronto?", se puede leer en un mensaje junto a la puerta del que será su nueva cafetería de especialidad.

Matisse Cafés ha utilizado la táctica de la intriga para captar la atención de sus seguidores y no ha querido desvelar públicamente cuál será la localización exacta de su nuevo negocio. Sin embargo, varios usuarios han afirmado en la propia publicación que el nuevo Matisse cogerá el relevo de un antiguo negocio muy especial en la ciudad.

Un grupo en plena expansión

El grupo empresarial gestionado por Pablo Lafuente y su hermano Alberto inició su andadura en la capital aragonesa justo al lado del puente de Piedra en la misma ribera del Ebro antes de la pandemia. El éxito de la cafetería de especialidad permitió expandir el negocio a otros puntos de Zaragoza como la céntrica Plaza Salamero o el barrio de La Almozara, donde abrió su tercer local a principios de 2025.

Actualmente, Matisse Café se encuentra reformando el espacio que próximamente acogerá su cuarto negocio en la ciudad. La cafetería de especialidad va a coger el relevo de Le Petit Coin en el paseo Ruiseñores, una cafetería que cerró sus puertas el año pasado tras un largo periodo siendo un referente de la cultura en Zaragoza.

"Son etapas que se cierran, fue algo muy chulo", afirmó Susana Gómez, una de las socias de Le Petit Coin, a este diario en noviembre del 2025 tras confirmar el cierre del la cafetería tras siete años de vida. El anterior negocio contaba con una programación de música en directo, exposiciones permanentes, presentaciones literarias y un club de cultura en una casa, no un local al uso.

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Interior del bar Le Petit Coin / Andreea Vornicu

El nuevo local de Matisse se situará en un espacio bastante apartado del resto de lugares concurridos de la capital, pero que se potenciará en los próximos tiempos con la reactivación del kiosko de la parte baja del Parque Pignatelli en los próximos meses. Cabe recordar que el Paseo Ruiseñores ha sido durante muchos años la calle más cara de todo Aragón para comprar una vivienda según un estudio del portal inmobiliaro Idealista.