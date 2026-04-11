Del paquete básico al menú a la carta: los ingredientes para usar la marca del Real Zaragoza
El Club de Empresas ofrece a las compañías oportunidades comerciales, como eventos exclusivos, acceso a jugadores y visibilidad
¿Qué beneficios tienen las empresas por pagar para entrar en el Club de Empresas o ser patrocinadores? El fútbol hace tiempo que pasó a ser un negocio más allá del evento deportivo y una imagen de marca con impacto y arrastre en la masa social significa un excelente soporte publicitario para promocionarse o una oportunidad de interrelacionarse entre compañías que comparten espacios que a veces nada tienen que ver con el terreno de juego.
Eventos que se organizan en los estadios más nuevos y también en instalaciones temporales como el Ibercaja Estadio, invitaciones del club a actos organizados por ellos o detalles tan sencillos como permitir que unos niños salten al campo cogidos de la mano de sus ídolos o jugadores del equipo rival son ejemplos de oportunidades comerciales tienen un coste añadido o entran en el paquete básico.
Eso es lo que hace que la factura pase de 5.000 euros (el mínimo para el Club de Empresas en las que ya hay más de 20 firmas) o alcance muchos miles de euros que por confidencialidad nadie se atreve a desvelar.
Pero para algunos ese paquete básico no incluye necesariamente tener butaca en el palco. Eso se paga aparte. También hay empresas que prefieren asegurarse esos asientos, pero pensando en que sea un reclamo para sus clientes, con una desconocida fórmula muy habitual que es la de pedir siempre un número impar de localidades, una para alguien de la propia empresa y dos para sus invitados.
En el menú de oportunidades para enriquecer ese paquete básico hay variedad: camisetas firmadas por toda la plantilla, usar la marca del Zaragoza en sus vehículos o campañas, aparecer en la membresía del club... Y el reclamo es siempre en forma de "followers" en redes, espectadores en las retransmisiones o impactos en visualizaciones que algún club de Primera en España quisiera para sí mismo.
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