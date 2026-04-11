El Parque de Atracciones reabre por fin para celebrar las comuniones contratadas

Las risas y los gritos de emoción han regresado por fin al Parque de Atracciones de Zaragoza. Este sábado las instalaciones del mítico recinto, situado en mitad de los Pinares de Venecia, han vuelto a abrir sus puertas pese a la incertidumbre que rodea el traspaso de la concesión de unos gestores a otros. Lo ha hecho de manera parcial para poder cumplir con los compromisos ya adquiridos con las familias que habían contratado banquetes y comuniones.

En concreto eran dos las celebraciones que han tenido lugar este sábado en el Parque de Atracciones, que ha abierto para estas familias con aproximadamente una decena de atracciones abiertas. Desde fuera se podía ver en funcionamiento la montaña rusa, los columpios voladores, La Mina y alguna otra más pequeña. No estaban en funcionamiento las más extremas como el Revolution ni la V ni tampoco las atracciones de agua, y es que además este sábado las temperaturas han descendido con respecto a los días anteriores.

En el aparcamiento, una veintena de coches daban cuenta de que la actividad y los visitantes habían regresado a un Parque de Atracciones con más de 50 años de historia y que siempre se ha caracterizado por su caracter amable y familiar.

Inicio de la temporada

Las familias que han podido disfrutar de este primer día después de meses de cierre han sido las primeras en volver al parque. "Les dijeron que iban a poder abrir aunque no fuera todo", explicaba a las puertas del recinto una invitada a una de las comuniones.

En ejercicios anteriores, a estas alturas del año el parque llevaría abierto ya algo más de un mes. La Cincomarzada, y si no la Semana Santa, suelen ser fechas que se utilizan para iniciar la temporada en este recinto. Este año no ha podido ser pese a la orden de continuidad en la prestación de los servicios emitida por el ayuntamiento debido a la situación financiera de la empresa gestora, que depende de la familia Morte. En las próximas semanas se hará cargo de las cuentas un administrador concursal mientras se aplica un erte a la plantilla.

Noticias relacionadas

A pesar de todo, la dirección de la empresa comunicó al ayuntamiento su intención de abrir "de manera progresiva al público general" a partir de junio. Hasta entonces el recinto abrirá en hasta once ocasiones de forma puntual para poder cumplir con los compromisos adquiridos. Mientras tanto deben resolverse las desavenencias entre los Morte y Fénix Enterteinment, el grupo inversor argentino que controlará el 80% de la nueva concesión que se tendría que haber hecho cargo del parque ya este año.