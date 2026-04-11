Taberna Matei, el nuevo paraíso de las croquetas y el vermut en Zaragoza: "Tienes lo que podrías encontrar en una taberna de hace 40 años"

Con tan solo 27 años, Roxana se lanzó hace seis meses a la aventura de su vida: abrir su propio local. “Siempre he puesto mucho interés en mi profesión, que para mí es vocacional. Así que, puestos a trabajar para otros, ¿qué mejor que hacerlo para uno mismo?”, confiesa.

Así nació, en el barrio de San José, concretamente en la calle Reina Fabiola, número 19, Taberna Matei: una vermutería donde poder desayunar, picar algo o incluso cenar con tapas.

En imágenes | Taberna Matei, para vermutear en Zaragoza / RUBEN RUIZ R / EPA

“En pocos metros, grandes vermuts”. Ese es el lema de Roxana, una declaración de intenciones que resume la esencia de su local: un espacio pequeño, pero cuidado al detalle, donde la calidad y el mimo en cada copa son los verdaderos protagonistas. Su pasión por los vinos fue la que la llevo a decidirse por abrir este concepto: "Los vermús y los vinos son mundos muy parecidos, entonces a mí siempre me llaman mucho la atención los vinos y de ahí derivó un poco el vermú, que a fin de cuentas no deja de ser un vino macerado".

Tapas, vino y vermut únicos

En la vermutería cuentan actualmente con una carta fija de tapas, tanto frías como calientes. Sin embargo, a partir de abril, la propuesta evolucionará hacia sugerencias, especialmente pensadas para el fin de semana. “Entre semana tenemos una carta de tapas bastante definida, muy centrada en las croquetas, que yo diría que es uno de nuestros productos estrella”, comenta Roxana. “Luego tienes lo que podrías encontrar en una taberna de hace 40 años: una ensaladilla, croquetas, gildas de boquerón, de anchoa…”.

Si tuviera que elegir las verdaderas estrellas de la carta, lo tiene claro: “Diría que hay un empate entre la croqueta de carrillera y la de boletus con queso azul”. Aunque reconoce que, como novedad, en las últimas semanas está destacando la banderilla de triple queso.

En imágenes | Taberna Matei, para vermutear en Zaragoza / RUBEN RUIZ R / EPA

En cuanto a los vinos, Roxana los define como “un tanto diferentes. Ni mejores ni peores; el objetivo es que los clientes conozcan vinos distintos y no se acostumbren siempre a los mismos, que salgan un poco de su zona de confort”.

Lo importante en el vermut

Un buen vermut, para ella, se define por “cuerpo, mucha presencia de los aromáticos, de las hierbas o los botánicos que lleve, y quizá algo de maceración. Que no sea un vermut suave, sino uno más intenso, con carácter”.

En imágenes | Taberna Matei, para vermutear en Zaragoza / RUBEN RUIZ R / EPA

En cuanto a lo que la diferencia de otras vermuterías, además de la estética única del local, Roxana lo tiene claro: “La clave está en la personalización en el trato con el cliente y en el sentido de pertenencia, en que sepan que pueden venir aquí y formar parte de la vermutería”.

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Y cuando habla de su futuro, la palabra es afianzar: “Afianzar la taberna en el barrio, consolidar a los clientes y hacerlos nuestros. Que la taberna sea de los clientes, no al revés. Y que sientan que este es un lugar seguro y de confianza, donde puedan venir a tomarse una cerveza tranquilamente, solos o acompañados, o un café… un lugar al que siempre apetezca volver”.