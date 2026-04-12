Una montaña enorme de tierra y un esqueleto esculpido por el cierzo: todos los detalles de las obras de La Romareda

Pocas obras de la magnitud de las de la nueva Romareda ha visto Zaragoza en los últimos años. Desde la Expo, ninguna. Diez grúas y casi 200 operarios trabajan a destajo en una parcela que poco a poco comienza a parecerse a un estadio de fútbol. ¿La zona más avanzada? El gol sur, que fue lo primero que se derribó del antiguo campo zaragocista. Allí ya está casi completa la estructura del segundo graderío, lo que permite imaginarse la altura y las dimensiones del que será el nuevo templo del equipo blanquillo, sea cual sea la categoría en la que juegue.

Queda poco más de un año para alcanzar la que, según el calendario de obras, debería ser la fecha de entrega de las llaves del nuevo estadio. A mediados de junio de 2027 la nueva Romareda tendría que estar terminada para cumplir con lo estipulado, aunque al tratarse de una obra de semejante magnitud, no sería de extrañar que hubiera algún retraso. Tampoco pasaría mucho, puesto que el campo modular del Parking Norte, el Ibercaja Estadio, seguiría haciendo su función, pero fuentes cercanas a la obra apuntan a que los trabajos están en plazo y que el calendario se está cumpliendo.

El sótano bajo el gol sur será accesible para los autobuses de los equipos a través de un túnel que cruzará por debajo la calle Jerusalén y que es visible en esta imagen. / PABLO IBÁÑEZ

¿En qué se trabaja en estos momentos? La obra está dividida en diez sectores diferenciados, es decir, se están ejecutando diez obras por separado de forma simultánea para levantar el nuevo estadio. En la que será la Tribuna Preferente, en el lado de la plaza Eduardo Ibarra, se ha comenzado ya a elevar la estructura sobre rasante. Los pilares ya asoman sobre las vallas que impiden el paso desde la calle y pronto comenzarán a elevarse los graderíos. En el subsuelo ya se han terminado los sótanos, al igual que en la tribuna de enfrente, la grada este, la que da al paseo Isabel la Católica.

Es en esta grada en la que se incluirá dentro una suerte de centro comercial que contará en esos sótanos con espacio para coches y otros servicios necesarios. La estructura de todo lo que queda en el nivel inferior al suelo ya está completo y se trabaja ya en el primer y el segundo graderío al mismo tiempo. En el gol norte, por su parte, también se ha alcanzado ya el segundo nivel después de haber dejado lista la estructura de la grada inferior, la que estará más cerca del césped.

Así evolucionan las obras de la nueva Romareda. / PABLO IBÁÑEZ

¿Qué será lo próximo? En las semanas siguientes van a comenzar a llegar hasta la obra grandes piezas de hormigón prefabricadas que serán las vigas que completen la estructura de los graderíos. No obstante, la huella del estadio, es decir, la forma que tendrá, comienza a asomarse ya sobre la parcela. Las fachadas de las tribunas, las que dan a la plaza Eduardo Ibarra y al paseo Isabel la Católica, serán convexas, mientras que las de los laterales, las de los goles sur y norte, serán cóncavas, tratando de simular una forma moldeada por el cierzo y adaptada a las fuertes corrientes de aire, una idea que se completará con la cubierta.

Son ya más de 640 días de obras y una de las cosas que ahora puede llamar la atención del estado de los trabajos es una gigantesca montaña de tierra que se amontona en el centro de lo que será el terreno de juego. Es mucho más alta que los grandes camiones que circulan por la parcela. Toda esa tierra servirá para rellenar los huecos que quedan entre los cimientos ya ejecutados y será utilizada en la obra, puesto que la que no se va a usar ya se ha sacado de la parcela.

Tamaño de la montaña de tierra que hay en medio de la nueva Romareda. / MIGUEL ANGEL GRACIA

En estos momentos son 190 los operarios que trabajan en el estadio y se busca poder llegar a los 200 para poder avanzar todavía más rápido. En las próximas semanas deberían licitarse los contratos que faltan en lo que se refiere a la construcción del nuevo estadio y es que todavía no se han comprado ni los asientos ni todo el paquete tecnológico como son las pantallas, los videomarcadores, el sistema de sonido... También falta el césped, que será lo último en colocarse. Estas tres grandes compras que faltan sumarán otros 10 millones de euros, si bien esta cantidad ya había sido tenida en cuenta en el presupuesto del estadio que se ha anunciado y que en total ronda en estos momentos los 150 millones de euros.

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También en las próximas semanas se adjudicarán las obras del entorno del estadio, que están en proceso de licitación y que ejecuta el ayuntamiento por su cuenta. Estos trabajos servirán para remodelar las calles que rodearán el futuro campo de fútbol con el objetivo de copiar la estética del bulevar de Fernando el Católico para homogeneizar la imagen de la escena urbana en todo el entorno de la nueva Romareda.