Goza Tacos conquista Zaragoza con su "adictivo" taco francés al gusto: "Es un vicio, cuando alguien viene siempre termina volviendo"

Zaragoza y más concretamente el barrio del Arrabal está en constante crecimiento, sobre todo en el ámbito gastronómico. A lo largo de los últimos cinco años, esta zona de la capital aragonesa ha visto cómo han ido yendo y viniendo una infinidad de negocios hosteleros: bares de toda la vida que acabaron cerrando, varios 'kebabs', hamburgueserías, un gyros griego o hasta un buffet libre de comida japonesa. Todo esto en la órbita de una de sus avenidas principales, la calle de las Chimeneas, donde hace menos de dos meses ya se divisaba una nueva apertura que ha puesto en el foco una nueva moda ya asentada en Zaragoza: el taco francés.

De la mano de Goza Tacos, esta variante del mítico kebab, ha dado un golpe encima de la mesa entre los jóvenes y no tan jóvenes, siendo una alternativa al disfrute de un amplio abanico de comensales. Esta idea lleva vigente en la mente de sus tres socios desde hace algo más de seis años, mucho antes de que esta tendencia se hiciera tan notable en las calles. Simo Ouzzine, Madami Bouchaar y Mohammed Benassi ya trataron de abrir un local de este estilo en 2021, y por problemas en su anterior local que les obligó a cerrar, no ha podido ser hasta hace algo más de mes y medio que han abierto Goza Tacos al público en su establecimiento a la altura de la calle Valle de Zuriza 25..

Su inicio ha sido fulgurante, atrayendo a cientos de personas cada fin de semana, algo que no puede alegrar más a sus fundadores. "Mucha gente viene por curiosidad por el concepto de taco francés. Pero una vez lo prueban, repiten al día siguiente. Nos dicen que engancha, que es un vicio", explica Madani a este diario. ¿El motivo? La versatilidad que tiene este producto de comida rápida: nueve carnes a elegir y mezclar en cada taco, más de diez salsas que combinar y la contundencia que tienen.

Goza Tacos, el nuevo taco francés que ha enganchado a Zaragoza / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Entre los ingredientes que pueden llevar están la carne picada con especias, el cordon bleu (una especie de sanjacobo), la propia carne de kebab 'halal' o el pollo 'regoza', marinado y rebozado "al momento". Sus salsas también tienen trabajo por detrás, algunas llevando "más de 24 horas prepararlas" y tenerlas frescas para servir. Algo de lo que Simo presume frente a otros establecimientos de comida rápida es por esto, su calidad y tener la capacidad de hacerte desde cero tu propio taco. "Tenemos un atractivo en su conjunto. Tenemos una buena imagen, el local, la marca... pero sobre todo el prodcuto. Al final lo estás comiendo de muy buena calidad y con un toque callejero", declara.

Todo ello a estilo y elección del cliente. Son de tres tamaños: M (un tipo de carne), L (dos) y XL (tres), llegando a poder pesar un kilo con esta última talla. Las salsas siguen el mismo orden numérico y se puede completar su montaje con un complemento en su interior (como por ejemplo más queso o bacon), un gratinado por encima y un topping como guinda del pastel. Los precios van desde los 7 hasta los casi 11 euros, sin contar que puedes hacerte tu menú por dos euros más, lo que te incluirá unas patatas fritas y una bebida a elegir.

Carta digital de Goza Tacos, nuevo restaurante de comida rápida en el Arrabal / MIGUEL ANGEL GRACIA

Más allá de los tacos franceses, que llegaron a Europa a finales de la década de los años 2000 desde el norte de África, también venden hamburguesas de cuatro carnes diferentes y entrantes, como nuggets de pollo o aros de cebolla, para completar una "jugosa" oferta.

Ganando terreno

En ese contexto, el taco francés ha irrumpido con fuerza como el nuevo rival a batir dentro de la comida rápida urbana. Su capacidad de personalización, la variedad de ingredientes y una percepción de mayor calidad frente al producto tradicional han hecho que cada vez más clientes opten por esta alternativa frente al kebab de toda la vida. “El kebab siempre sabe igual y la gente se ha cansado un poco. Aquí puedes cambiarlo todo: carnes, salsas, combinaciones… cada vez comes algo distinto”, explican, en una tendencia que ya empieza a notarse en varios distritos zaragozanos, donde el relevo gastronómico parece estar en marcha.

Ese cuidado por el producto también se traslada a un aspecto que no siempre se ve: el tiempo que hay detrás de cada pedido. Aunque el cliente recibe su taco en apenas diez minutos, la cocina lleva horas en marcha antes de levantar la persiana. “Parece algo rápido, pero hay muchísimo trabajo detrás. Desde primera hora estamos preparando carnes, marinando durante 24 horas, haciendo salsas… Abrimos pocas horas, pero hay muchas horas previas de preparación”, explica Simo. Un proceso artesanal que se repite cada día y que permite mantener la rapidez sin sacrificar calidad.

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Goza Tacos, el nuevo taco francés que ha enganchado a Zaragoza / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Con este planteamiento, Goza Tacos no solo se ha subido a la ola del taco francés, sino que aspira a consolidarse como uno de sus referentes en la ciudad. El boca a boca ya está haciendo el resto: jóvenes que lo prueban y vuelven con amigos, familias que descubren el producto a través de los más pequeños y un flujo constante de nuevos clientes que aún no conocían este formato. “Lo importante es que la gente vuelva. Ya tenemos clientes fijos que vienen todas las semanas, y eso es la señal de que estamos haciendo bien las cosas”, concluyen Moha. En un barrio en constante transformación como el Arrabal, todo apunta a que este nuevo 'jugador' ha llegado para quedarse.