Mercería Larraz, un histórico del comercio de Zaragoza que se transforma en su mudanza tras una vida en el Coso: "Decimos adiós a la sección de papelería"

Hay comercios que han acompañado a varias generaciones y forman parte de la memoria colectiva y de la historia de las calles de Zaragoza. Entre ellos, sin duda, destaca la Mercería Larraz, un establecimiento emblemático que ha sabido mantenerse en el tiempo sin perder su esencia y que ahora cambian de localización.

Actualmente, la tienda se encuentra ubicada en la calle del Coso, en los números 66-74, donde permanece desde el año 1982, consolidándose como un referente del comercio tradicional en pleno corazón de Zaragoza y que a lo largo de los años han ido adaptándose a las circunstancias.

Desde 1883 en Zaragoza

Su historia comienza con Miguel García Lito y Vicente Larraz Gil, hace 143 años, cuando solicitan permiso de obras al ayuntamiento para reformar el escaparate de su mercería en el antiguo Coso, 34, donde actualmente se encuentra la Calle Venezuela. Durante esta época el comercio se dedica a lo típico de esta época: sedería, mercería y paquetería...

Cuando en el año 1917 fallece Vicente Larraz Gil, el negocio se lo queda Miguel García ayudado por los hijos de Larraz, aunque finalmente es el menor, Vicente Larraz Cardiel, quien se queda al mando de la empresa.

En los años 20 y 30 se convertiría en una de las mercerías más importantes de Zaragoza gracias a sastrería militar y los efectos militares. En esta época fue cuando nació uno de los departamentos más icónicos de la empresa (y que hoy en día siguen conservando), las banderas, mástiles, estandartes... Posteriormente, entre los años 40 y 70 se especializa en el bordado artesanal abarcando los artículos de protocolo, los religiosos, los dedicados al ejército y otros cuerpos del Estado.

Vista desde un balcón del nº 32 del tramo alto del Coso, vista orientada hacia el principio de esta emblemática calle / GAZA - Gran Archivo Zaragoza Antigua

En el año 1982 da un paso muy importante en su historia convirtiéndose en Sociedad Anónima y amplia sus instalaciones trasladándose donde se encuentra actualmente: en el Coso 66-74. Se introduce una sección de labores y se suprime los efectos militares, siempre dejando sección de banderas. En el año 1998 son la primera empresa española en crear una página web con tienda online del sector de banderas, mástiles y bordado.

A partir del cambio de siglo, la Mercería Larraz inicia una etapa de modernización con el objetivo de ampliar su oferta y adaptarse a las nuevas demandas del cliente, incorporando más productos. Este proceso supuso una transformación profunda de la empresa, que dio el salto del comercio tradicional al comercio moderno mediante la incorporación de nuevas tecnologías, la renovación completa del local, la creación de una nueva imagen corporativa y un sistema de venta basado en la exposición directa de todos los artículos.

En noviembre de 2002 se inaugura la nueva tienda, que convierte su sección de mercería y manualidades en una de las más innovadoras de España, y en diciembre de 2009 se amplía nuevamente el espacio comercial hasta alcanzar los 530 metros cuadrados, incorporando además productos de manualidades alineados con las últimas tendencias europeas y estadounidenses.

Cambio de localización en 2026

En una nueva etapa de su trayectoria, la Mercería Larraz ha dado un giro en su modelo de negocio trasladándose a un nuevo local, situado a apenas 25 metros de su ubicación anterior, en la calle Pocell, número 6. En este cambio, la empresa ha optado por reducir la superficie de venta y prescindir de una sección: "Ahora reducimos la superficie de venta, quitamos así las secciones de manualidades, pinturas papel", han explicado a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. Su objetivo es volver a sus orígenes y centrarse en lo que siempre ha sido su especialidad: las labores de mercería y las banderas.

Nuevo local de Larraz en calle Porcell, 6 / Pablo Ibáñez

El nuevo establecimiento, aunque más reducido y algo más discreto, se mantiene en pleno entorno del Coso, una ubicación estratégica que les permite seguir en el centro de Zaragoza. Según señalan, la elección del local responde a la voluntad de permanecer cerca de su clientela habitual y adaptarse a las circunstancias actuales del mercado. “Es una decisión que había que tomar para adaptarse”, han reconocido.

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Con este cambio, Larraz no se aleja de su esencia ni de la ciudad que la ha visto crecer. Aunque inicia una nueva etapa en otro espacio, continúa formando parte del centro de Zaragoza, manteniendo vivo su legado tras más de un siglo de historia.