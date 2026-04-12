Se vende villa de lujo en un tranquilo barrio de Zaragoza por menos de 1,5 millones de euros: "Huerto ecológico, piscina y enorme jardín"

El acesso a la vivienda es la principal preocupación de los españoles según los últimos estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). A pesar de que los precios siguen subiendo con el paso de los meses en las principales ciudades del país, la compraventa de inmuebles continúa creciendo en comunidades como Aragón gracias al impulso de nuevos proyectos como los del barrio de Arcosur en Zaragoza.

La vivienda de lujo también vive un gran momento en España con Madrid, Barcelona y Málaga como principales atractivos para los grandes inversores, algunos de ellos extranjeros. Dentro del diverso parque inmobiliario de Zaragoza también se pueden encontrar varias ofertas de casas de lujo situadas tanto en localidades del área metropolitana como en el centro o barrios de la periferia.

La casa a la venta más cara de Zaragoza en Idealista se encuentra en el barrio de Montecanal y tiene un precio de 2,5 millones de euros, siendo la única del mercado que supera la cifra de los 2 millones. Si una persona está buscando el lujo y también la tranquilidad, se vende también una preciosa villa en un barrio rural a pocos minutos del centro de la ciudad por menos de 1,5 millones de euros tras una gran rebaja por parte del propietario.

Dos casas de cuatro alturas en un entorno de lujo

Se trata de una excepcional villa situada en San Juan de Mozarrifar junto a la Ciudad del Transporte que cuenta con un huerto ecológico, arbolado en un precioso jardín, piscina privada e incluso dos inmuebles, uno de ellos de gran tamaño con hasta cuatro plantas que sirve de vivienda principal. La superficie total supera los 7.000 metros cuadrados y la vivienda unifamiliar está en perfecto estado de mantenimiento y conservación. Esta casa de 700 metros cuadrados está situada junto a la piscina, los jardines y un merendero con una cocina exterior independiente totalmente equipada.

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Panorama donde se encuentra la villa de lujo en San Juan de Mozarrifar / IDEALISTA

Tal como recoge la oferta de Idealista, la propiedad tiene otra gran construcción de cuatro plantas en terreno urbano a la que se puede acceder desde la calle. Este edificio tiene 200 metros cuadrados y también se puede usar como vivienda principal. Además, el terreno rústico es ideal para disfrutar en familia en plena naturaleza. Desde la inmobiliaria detallan que la propiedad, que se vende actualmente por 1.425.000 euros, también se puede convertir en un espacio cuidado y profesional para celebración de eventos.